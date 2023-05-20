Буданов: В РФ есть "коллективный Путин", и жив сейчас настоящий или нет - это ни на что не влияет

Такое мнение начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов выразил в интервью спецпроекту Дмитрия Комарова "Год. За кадром".

Отвечая на вопрос о том, существует ли Путин, глава украинской разведки сказал, что он "точно существовал".

"Существует ли сейчас? Подождем, со временем все увидят правду. Во всяком случае, он был достаточно болен еще в 2021 году", – добавил он.

Буданов в очередной раз заявил, что у Путина много двойников, и "это абсолютно известный факт". И добавил, что в последние полгода на серьезные официальные мероприятия ездит точно не Путин, а двойники. Причин этому может быть много, но это не играет особой роли.

"Жив он или мертв – все равно. Существует так называемый коллективный Путин. Жив ли он сейчас, или нет, в принципе, сейчас ни на что не влияет. В России четко выражены, как говорится, две башни Кремля. Вот они таскаются между собой, кто победит, а этот коллективный Путин должен балансировать эти силы, чтобы ни одна из них не одерживала верх. Ведь если возьмет одна, это единодушно приведет к определенному видоизменению", – сказал Буданов.

Начальник ГУР добавил, что Путин боится очень многих вещей и у него очень развиты разные паранойи.

"Он не доверяет своему окружению. Он боится внутреннего переворота. Он боится потерять силу, что так же приведет к перевороту. Боится, что его кто-то отравит. С этим связаны все его основные ужасы", - сказал Буданов.

Несмотря на это, он уверен, что не двойник, а именно Владимир Владимирович Путин, точно начинал войну с Украиной.

"Кончит ли именно он ее, закончится ли она при нем, я не знаю", - добавил Буданов.