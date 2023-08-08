Буданов в Болгарии встретился с министром обороны и директором военной разведки: о чем говорили

Об этом сообщает BNR Radio Bulgaria.

Глава ГУР Кирилл Буданов встретился с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым и директором Службы военной разведки генералом Венелином Веневым.

Стороны обсудили состояние региональной и международной безопасности, перспективы развития ситуации и другие темы. От болгарских властей были вопросы по сайту "Миротворец", который критиковал президент Румен Радев.

В то же время, точно не известно, когда именно состоялся визит Буданова в Болгарию.