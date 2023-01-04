Буданов: в ближайшее время ждем от США предоставления БМП Bradley
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время ожидается отправка в Украину американских БМП Bradley
Об этом заявил Кирилл Буданов в интервью ABC News.
"Мы их ждем, очень ждем. Это значительно повысит боеспособность наших подразделений", - сказал Буданов о доставке американских боевых машин пехоты Bradley в Украину, ожидающихся в ближайшее время.
Глава ГУР считает, что горячими бои будут в марте, в целом Украина планирует серьезный толчок весной. Когда весь мир увидит деоккупацию наших земель и окончательное поражение Российской Федерации: "Это будет происходить по всей Украине, от Крыма до Донбасса".
"Наша цель, и мы ее достигнем, – это возвращение к границам 1991 года, как Украина признана всеми субъектами международного права", – сказал Буданов.
- В этом интервью руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в марте 2023 года начнется окончательное освобождение оккупированных россиянами территорий Украины.
- Также начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия уже не является военной угрозой миру, режим Путина – посмешище.
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