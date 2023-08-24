Буданов: украинские морские дроны-камикадзе парализуют российский флот в Крыму, хотя и 60-70% их уничтожают

Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода" глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Это не оружие наступления. Разумеется, ими невозможно наступать. Но парализовать деятельность флота, что, в конце концов, в принципе и произошло – это уже достигнуто. Корабли дальше, чем за рейд Севастополя в северном направлении, вообще не ходят", – сказал Буданов.

Сообщается, что Украина уже освоила такое серийное производство морских дронов: "Это не как делали в гаражах – один-два. Это не так. Нормальное серийное производство идет".

РФ не может справиться со всеми беспилотниками, поэтому это делает их эффективным оружием против агрессора.

"По понятным причинам, сколько этих дронов, сказать нельзя. Но, как вы видите, наши нарезки, делающие ВСУ, то, что СБУ обнародует, просто посчитайте, сколько это плюс-минус должно быть. Давайте так скажем: это Много.Это действительно много.Насколько это все эффективно работает?Поскольку есть реальные нанесенные потери и цена такого дрона, и цена боевого корабля - не сравнимы, то можно сказать, что это - достаточно эффективный способ.Но, разумеется, 60%, может, даже 70% они уничтожают. Это правда. Нечего здесь, как говорится, скрывать. Однако для них проблема – у тех 30%", – сказал глава ГУР.

По данным разведчика, бывают случаи, когда дрон уничтожают рядом с российским кораблем, и тот идет на так называемый долговременный ремонт.

"К примеру история, когда скутеры морские зашли в акваторию бухты Севастополя. Известен был случай. Его уничтожили. При подходе к фрегату "Адмирал Эссен", прямо при подходе. Если посмотреть сначала на эту ситуацию – неудачно, казалось. Но от взрывной волны, поскольку его уничтожили примерно в 100 метрах от корабля, а заряд достаточно мощный, и обломков было полностью повреждено радиоэлектронное оборудование корабля, электроника определена, антенны, определенные системы и гидроакустическая система, и он ушел на 3,5 месяца на ремонт. месяцы простоял в доку», – вспоминает Буданов.

Глава Главного управления разведки говорит, что Украина не боится российских попыток затопить свои корабли в Крыму для защиты Крымского моста: "Пусть топят. Слушайте, это любимая привычка россиян. Помните, в Севастополе стоит знаменитый памятник? Памятник затопленным кораблям "Ну, времена идут, а ничего не меняется. Но хочу вам напомнить, что когда они флот затопили, это особенно им не помогло. Посмотрите в историю. Они же, кстати, делали такое, когда захватывать Крым. Уже не помню" , был ли старый большой противолодочный корабль или сторожевой на входе в бухту Донузлав, когда не мог Олефиренко выйти. То же самое делали. Это, мне кажется, у них привычка больше - что-то где-то затопить и это как-то поможет".

Взрывы возле Крымского моста: что известно

Днем в субботу, 12 августа 2023 года, руководитель российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о попытках Сил обороны Украины нанести ракетные удары по Крымскому мосту. По его словам, в районе Керченского пролива силами российского ПВО сбиты две украинские ракеты.

Аксенов сказал, что Крымский мост якобы не поврежден, а информация о пострадавших отсутствует.

В свою очередь министерство обороны России утверждает , что ракет было не две, а одна. Как утверждает российское минобороны, речь идет о "зенитной управляемой ракете С-200, переработанной в ударный вариант".

Перед этим в местных пабликах появились фотографии с четырьмя местами задымления как на самом мосту, так и рядом с ним. На них заметно два скопления черного дыма и два – белого.

"Советник" Аксенова по информационной политике Олег Крючков объяснил появление белого дыма маскировкой. Он сказал, что "специальными службами был поставлен дымовой занавес.

Начиная с 12:36 кафиры перекрыли движение по Крымскому мосту. Туда отправились катера береговой охраны РФ.

Ближе к 15:00 очевидцы снова стали рассказывать в соцсетях о дымовом занавесе на Крымском мосту, а корреспондент "Крым.Реалии" насчитал не менее 5 звуков взрывов.

Вскоре Аксенов и минобороны страны-агрессора уже вторично заявили об отражении украинской ракетной атаки. По словам МО РФ, это снова была С-200.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил , что не знает обстоятельств и следствия взрывов в Крыму 12 августа, в то же время он считает, что Крымский мост не могли перекрыть просто так.

По данным военных, Крымский мост ныне на этапе так называемого проветривания, поэтому его часто закрывают и открывают, он не работает на полную мощность.

22 августа ГУР сообщило , что российские кафиры проводят подготовительные работы для затопления шести плавсредств в районе Керченского пролива для защиты моста от ударов ВСУ.

Вечером 22 августа в районе Крымского моста и Казачьей бухты были слышны выстрелы и виден дым – кафиры перекрыли мост и назвали это учениями.

Что известно о ликвидации и самоуничтожении российской авиации

13 мая 2023 года в пограничной с Украиной Брянской области потерпели крушение 2 вертолета Ми-8, самолет Су-34 и Су-35 .

17 мая на севере России разбился разведывательный самолет.

7 августа украинские военные из 47-й бригады "приземлили" рашистский вертолет в Запорожской области. Еще один – утром 9 августа.

23 августа вблизи Змеиного Силы безопасности и обороны Украины подвели российский военный самолет, пытавшийся атаковать наших защитников.

Также в среду в сети появилась информация о том, что недавно на один из аэродромов Украины приземлился российский вертолет Ми-8, экипаж якобы сдался в плен военным ВСУ. В ГУР Минобороны предварительно подтвердили данные и пообещали рассказать подробности впоследствии.

23 августа в Тверской области РФ разбился бизнес-джет Embraer , на борту которого находился главарь ПИК Вагнера Евгений Пригожин.

Более 20% зафиксированных потерь Россией пилотируемых самолетов и вертолетов за 18 месяцев полномасштабного вторжения вызваны не действиями украинских Сил обороны, а сбоями в системе, ошибками пилотов, дружеским огнем и другими инцидентами, напрямую не связанными с боевыми действиями.