Буданов: У нас есть свои люди в ближайших к Путину кабинетах

Об этом он сказал в интервью Reuters .

Он отметил, что точно предусмотрел полномасштабное вторжение россиян перед его началом.

"Кто был прав? Мы. Мы имеем свои источники. Так сказать, в ближайших кабинетах. Поэтому мы обычно знаем, что происходит", — сказал Буданов.

Также, по его информации, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин имеет значительную поддержку в России.

Ранее Буданов говорил, что если бы Пригожин с вагнеровцами дошел до Москвы, он показал бы россиянам пустой Кремль. "Если бы Пригожин реализовал свой первоначальный план, Россия уже была бы разделена по крайней мере на две части... Если бы Пригожин в тот день зашел в пустой Кремль, он бы показал публике, что Кремль пуст. Министров нет. Настоящих чиновников там нет. Они все сбежали, а он бы продемонстрировал, что сейчас у России нет власти", - сказал начальник ГУР.

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