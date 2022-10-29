Об этом он рассказал в интервью The Drive .

"Скорее всего, операция по освобождению Херсона продлится до конца следующего месяца", - сказал Буданов.

Он подчеркнул, что сейчас в Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские подразделения.

"Большая часть из них – это десантные войска РФ, российские силы специального назначения и морская пехота, то есть самые боеспособные подразделения, которые есть в России. Они составляют скелет группировки, который также усиливается мобилизованным составом. Его боевая составляющая – это примерно 40 тыс.", – отметил Буданов.

Он предупредил, что в случае потери Херсона российские оккупанты способны частично взорвать дамбу Каховской ГЭС.

"По нашей оценке, если такое решение будет принято, они подорвут только дорогу, которая проходит через дамбу, чтобы сделать невозможным проезд наших транспортных средств, а также шлюзы дамбы, что приведет лишь к частичному разрушению объекта. Это может произойти, когда мы возьмем Херсон и они решат уйти. После ухода с западного берега они могут сделать это, чтобы воспрепятствовать нашему продвижению на восточный берег", - пояснил Буданов.

24 октября Кирилл Буданов выразил надежду, что Украина освободит Херсон до конца 2022 года .

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