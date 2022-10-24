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Буданов спрогнозировал, когда будет осувобожден Херсон и как в ближайшее время будут разворачиваться события на фронте

24 октября, 2022 понедельник
10:27
война с Россией

Начальник Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов надеется, что Украина освободит Херсон до конца 2022 года

Об этом Буданов заявил в интервью одному из украинских СМИ.

Отвечая на вопрос, удастся ли Украине отбить Херсон до конца года, он ответил утвердительно.

"Думаю, что да", - сказал Буданов.

Также начальник ГУР подтвердил свой предварительный прогноз и заявил, что по-прежнему надеется, что война закончится к лету 2023 года.

"Я делаю свои выводы, опираясь на информацию, а не просто потому, что мне так хочется. Я надеюсь на это очень сильно", – отметил Буданов.

Он добавил, что в ближайшее время Россия попытается удержать все, что смогла захватить и продвинуться в Донецкой области.

"Потому что на самом деле ни одной из стратегических задач, которую ставили россияне в начале "специальной военной операции", как они это называли, не достигли. Сейчас они теряют даже то, что смогли оккупировать. Мы возвращаемся к среднестатистическому россиянину, смотрящему телевизор, и ему говорят, что россияне потеряли то, то, то, какое-то там село. Это катастрофа. Они обыгрывают это разными словами, например: "тактическая перегруппировка", "занятие более выгодных рубежей" и так далее. Но ведь все все понимают", - рассказал Буданов

Также он отметил, что ожидает уменьшения интенсивности боевых действий зимой.

"Зимой будут проблемы физико-географические, как говорится. Нас еще ждет зима такая, более или менее теплая, поэтому почва будет вязкая, и в принципе уже сейчас колесная техника на поле боя почти не работает, только гусеничная. Это все только усложнится с началом сплошных дождей", – констатировал Буданов.

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Херсон
военные силы Украины
ГУР
Кирилл Буданов
наступление ВСУ
деоккупация Украины
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