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Главная Украина Буданов спрогнозировал, какие последствия конфликт на Ближнем Востоке будет иметь для Украины

Буданов спрогнозировал, какие последствия конфликт на Ближнем Востоке будет иметь для Украины

12 октября, 2023 четверг
11:50
Украина

Если конфликт в Израиле будет продолжаться несколько недель, это никак не повлияет на войну в Украине и оказание военной поддержки нашим Вооруженным Силам

Об этом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал в интервью одному из украинских СМИ.

"Мое субъективное мнение: если конфликт будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться. Но если ситуация затянется, вполне понятно, что будут определенные проблемы с тем, что не только в Украину нужно будет поставлять вооружение" и боеприпасы", - заявил он.

Буданов заверил, что президент Владимир Зеленский работает над тем, чтобы помощь Украине не уменьшалась.

По мнению начальника ГУР, все конфликты связаны между собой, поэтому "мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне".

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с Сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

По состоянию на 12 октября количество жертв нападения ХАМАСа на Израиль достигло 1300 человек.

Война с Россией
Кирилл Буданов
Война в Израиле
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