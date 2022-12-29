Буданов: Ситуация на фронте зашла в тупик, Украина ждет новых поставок оружия

Об этом начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил в интервью BBC.

Кирилл Буданов отметил, что ситуация на фронте "не двигается", она "просто зависла".

"Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. Они тоже, - сказал начальник ГУР и добавил: Мы очень ждем новых поступлений оружия, в том числе более совершенного".

После освобождения Херсона в ноябре большинство тяжелых боев продолжается вокруг города Бахмут, что в Донецкой области.

Похоже, в других местах россияне находятся в обороне, для украинской стороны зимние условия замедлили наземные наступательные операции: фронт простирается на линию около 1000 км.

Начальник Главного управления разведки подчеркнул, что по состоянию на декабрь Россия "полностью зашла в тупик" и несет значительные потери. Также Кирилл Буданов считает, что руководство РФ решило объявить очередную мобилизацию.

Однако, по его данным, Украине все еще не хватает ресурса, чтобы продвигаться вперед по многим направлениям.

Также начальник ГУР предупредил, что не видит вероятность наступления против ВСУ со стороны Беларуси. Он добавил: недавно поезд с российскими солдатами остановился вблизи украинско-белорусской границы, потом вернулся со всеми на борту: "Они сделали это открыто днем, так что все это видели, даже если (мы, - ред.) этого не хотели" .

Напомним, за день до публикации интервью Кирилл Буданов посетил позиции украинских защитников в Бахмуте.

Ранее начальник ГУР заявил, что зимой ситуация на фронте в корне не изменится.

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