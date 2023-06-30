Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Буданов: РФ с технической стороны подготовила все для техногенной катастрофы на Запорожской АЭС

Буданов: РФ с технической стороны подготовила все для техногенной катастрофы на Запорожской АЭС

30 июня, 2023 пятница
14:52
Война с Россией

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские войска подготовили все для техногенной катастрофы на Запорожской АЭС

Об этом Буданов рассказал в интервью The Warzone.

"Россия с технической стороны подготовила все для организации техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Они подготовили все необходимое для создания искусственной технологической, техногенной катастрофы. Часть станции – которую, если решение будет принято, они скорее всего взорвут, – это искусственный пруд на территории станции, обеспечивающий охлаждение", - заявил Буданов.

Руководитель ГУР предполагает, что рашисты собираются повредить связь в системе, чтобы впоследствии это привело к техногенной катастрофе, "которую никто не сможет остановить или смягчить".

Буданов добавил, что проведение поисково-спасательных работ в зоне боевых действий невозможно.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Позже руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

29 июня в Украине стартовали масштабные учения на случай возможного теракта на Запорожской АЭС. Экстренные службы будут отрабатывать алгоритм действий в 4 областях.

30 июня ГУР сообщило, что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.

теракт
оккупированные территории
ГУР
Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
Кирилл Буданов
Читайте также:
30 июня, 2023 пятница
На Купянско-Сватовском направлении Силам обороны удалось продвинуться вперед, - командир роты ВСУ Федоренко
Сергій Суровікін
29 июня, 2023 четверг
После мятежа Пригожина: российские пропагандисты заявили об аресте генерала Суровикина
29 июня, 2023 четверг
Оккупанты построили дамбу в окрестностях Токмака Запорожской области, - Bellingcat
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.73
    Покупка 36.73
    Продажа 37.47
  • EUR
    Покупка 40.3
    Продажа 41.23
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
30 июня
16:36
Сокращение украинского дубляжа является нарушением Конституции: Кремень о законопроекте по применению английского языка
16:31
Тайванцы отправляют Украине 48 "скорых", пожарных машин и джипов
16:28
Кабмин назначил Елену Думу главой АРМА
16:28
Оккупанты могут вскоре осуществить очередной "жест доброй воли", – Гуменюк
16:14
Враг ударил по школе в Донецкой области: погибли учительница и бухгалтер, 6 сотрудников ранены
16:09
OPINION
Война в долгую. Это марафон, а не спринт
16:03
Рада отменила 2% единый налог для ФЛП с 1 августа
15:43
санкции против РФ
ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
15:40
"Войне, кажется, нет конца": Папа Римский призвал к совместным "креативным усилиям" ради справедливого мира в Украине
15:38
OPINION
Где Шойгу и Суровикин? Кто придет за головой Путина
15:34
На Хортице после обмеления Днепра нашли древнюю дубовую лодку
15:32
Суд продлил круглосуточный домашний арест митрополита Павла Лебедя. Подробности
15:14
Эксклюзив
Россияне не пускают персонал ЗАЭС к гидротехническим сооружениям, - мэр Энергодара Орлов
15:09
Pfizer
ЕС заключил соглашение с Pfizer и другими компаниями на поставку вакцин в случае будущей пандемии
15:07
Поставлял оккупантам военную технику из Сирии: СБУ объявила подозрение капитану российского судна
15:01
Эксклюзив
На Бахмутском направлении ВСУ противостоит мощная вражеская группировка в количестве до 50 тыс. военных, - Череватый
14:55
Зеленский на Ставке поручил Залужному и Наеву усилить оборону на границе с Беларусью
14:54
На Харьковщине 13-летнему мальчику оторвало пальцы руки из-за взрыва боеприпаса
14:44
В РПЦ заявили, что работают над обменом священников, против которых возбудили дела в Украине
14:25
В трех регионах Украины начался сбор озимых культур
14:22
Эксклюзив
Нужно уничтожать места производства бомб и барражирующих боеприпасов, инженеры – также важная цель, – авиаэксперт Храпчинский
14:18
США могут предоставить Украине ракеты ATACMS для увольнения Крыма, - военный эксперт Бадрак
14:06
OPINION
Рост цен на топливо усилит инфляцию
14:03
"Новый уровень жеста доброй воли": Литва в годовщину освобождения Змеиного призвала армию РФ покинуть Украину
14:03
Валерий Залужный
"Меня это не останавливает": Залужный объяснил, как ядерный шантаж РФ влияет на контрнаступление
13:58
Обновлено
Дональд Трамп
Трамп заявил, что Украина должна отдать РФ часть территорий. В ОП прокомментировали
13:57
В годовщину освобождения Змеиного в продаже доступна новая марка и коллекция мерча в честь украинских разведчиков
13:52
Обзор
Длинная рука для HIMARS и M270: ракета ATACMS, необходимая ВСУ, и новые дальности с ER GMLRS и PrSM
13:47
Обновлено
В Польше задержан хоккеист, который передавал РФ данные о критической инфраструктуре страны
13:45
"Мне не нужно 120 самолетов, хватит ограниченного количества, но без них никак", - Залужный
13:28
Залужный о вагнеровцах в Беларуси: "Наша задача – подготовиться к наихудшим и наиболее вероятным сценариям"
13:26
Омбудсмен Лубинец призвал родителей депортированных детей не ехать забирать их в РФ
13:05
Обновлено
Зеленский подписал закон о доплатах и отпусках военнослужащим
13:02
"Это не шоу, каждый метр дается кровью": Залужный отреагировал на разговоры о медленных темпах контрнаступления ВСУ
12:59
СБУ задержала пособников оккупантов, которые приводили "ураганы" и "смерчи" на Харьков
12:36
Искусство и война в проекте "Ты как?": украинцев приглашают на презентацию артбука
12:32
Партнерский материал
Шанс Бильбао: как серый и убогий промышленный город превратился в туристическую Мекку
12:27
В Минэкономики оценили прямой ущерб Украины от подрыва россиянами Каховской ГЭС
12:22
Синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких регионах в эти выходные будут грозовые дожди, а где солнечно
12:17
Обновлено
ВСУ поразили штаб и склад российских оккупантов в пригороде Бердянска
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV