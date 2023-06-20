Буданов: РФ еще не переместила в Беларусь ядерное оружие

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Несмотря на это, Буданов отметил, что процесс подготовки для перемещения тактического ядерного оружия продолжается.

"Процесс подготовки к перемещению ядерного оружия продолжается, но по состоянию на данный момент ни одна боеголовка еще не перемещена", - сказал он.

Ядерное оружие в Беларуси

Президент РФ Владимир Путин заявил , что до 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российского тактического ядерного оружия. Позже Лукашенко объявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие, если это потребуется.

13 июня Лукашенко заявил , что ядерное оружие может быть применено с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.

В свою очередь министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал , что расположение на территории страны тактического ядерного оружия поможет "охладить воинственную риторику" Запада и Украины.

Позже Путин сообщил , что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси после 7-8 июля, когда для него подготовят необходимые сооружения.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что страна уже начала получать ядерное оружие от РФ, - он утверждает, что оно втрое мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму и Нагасаки.