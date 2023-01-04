Об этом заявил Кирилл Буданов в интервью ABC News.

"Режим Путина является посмешищем для всех", – сказал Буданов и добавил, что войска РФ практически сведены к защите территорий, которые они все еще оккупировали в Украине – и ненадолго.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины высказался по поводу будущего РФ: не стоит бояться ее трансформации, ведь это пойдет только на пользу всему миру.

"Россия больше не является военной угрозой миру, это просто сказка", - считает Буданов.

Также он рассказал, что единственной проблемой является ядерный арсенал России и неконтролируемый режим, который приведет к тому, что "весь мир осознает необходимость денуклеаризации России или международного контроля над ее ядерным арсеналом".

"Страна-террорист, которая машет ядерной битой на всех и угрожает, не является режимом, имеющим нравственное или политическое право контролировать оружие массового уничтожения", - добавил глава ГУР.

Также в этом интервью руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в марте 2023 года начнется окончательное освобождение оккупированных россиянами территорий Украины.

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