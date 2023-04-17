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Буданов: разведка знает имя россиянина, отрезавшего голову украинскому военнопленному

17 апреля, 2023 понедельник
21:00
Война с Россией

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что украинским спецслужбам известна фамилия россиянина, отрезавшего голову украинскому военному

Об этом он сказал в интервью Radio NV .

"Кто он – мы знаем", – ответил Буданов на вопрос журналистов.

Несмотря на это, глава разведки не сообщил, где преступник находится сейчас, однако отметил, что большинство виновных в подобных преступлениях уже погибли. Буданов выразил мнение, что и этого злоумышленника ожидает та же участь.

"Однако возвращаясь к первой части вашего вопроса: где он и почему я вам говорю, что не могу вам ответить. Есть несколько иная статистика, что как-то так сложилось, что почти все из тех, кто делал подобные вещи, где это было нам четко известно, они больше не существуют. Поэтому не думаю, что этот человек станет исключением", - отметил он.

  • Вечером 11 апреля в сети распространили видео, на котором российские оккупанты казнят мужчину , называя его украинским военным.
  • МИД Украины просит Гаагу отреагировать на видео с казнью россиянами украинского военного. В то же время министр Дмитрий Кулеба призвал изгнать Россию из ООН.
  • Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал видео с казнью российскими военными украинского пленника и заявил, что оно нуждается в проверке.
ГУР
Кирилл Буданов
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2023, понедельник
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