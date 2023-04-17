Об этом он сказал в интервью Radio NV .

"Кто он – мы знаем", – ответил Буданов на вопрос журналистов.

Несмотря на это, глава разведки не сообщил, где преступник находится сейчас, однако отметил, что большинство виновных в подобных преступлениях уже погибли. Буданов выразил мнение, что и этого злоумышленника ожидает та же участь.

"Однако возвращаясь к первой части вашего вопроса: где он и почему я вам говорю, что не могу вам ответить. Есть несколько иная статистика, что как-то так сложилось, что почти все из тех, кто делал подобные вещи, где это было нам четко известно, они больше не существуют. Поэтому не думаю, что этот человек станет исключением", - отметил он.