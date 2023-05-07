Буданов рассказал, почему ПВК Вагнера воюет эффективнее регулярной армии РФ
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что ПВК Вагнера воюет эффективнее регулярной армии РФ, поскольку наемники проходят гораздо лучшую подготовку
Об этом Буданов заявил в интервью Yahoo News , сообщает Главное управление разведки Минобороны в telegram .
"В отличие от регулярных войск российской армии, ПИК Вагнера занимается обучением. Даже осужденные, которых они набирают из российских тюрем, проходят подготовку к службе, и поэтому результаты гораздо лучше, чем у обычной регулярной армии. Это несравнимо с уровнем регулярных войск. Они намного выше", - сказал Буданов.
В то же время, он отметил, что основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин использует огромные потери своих наемников ради собственной политической карьеры.
"Его политическое будущее напрямую связано с его физическим выживанием, потому что у РФ слишком много сил, которые хотят его устранить. Очевидно, он будет пытаться защищаться, потому что для него это даже не вопрос изгнания или тюрьмы - это вопрос жизни и смерти ", - объяснил Буданов.
- Основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин написал письмо руководству минобороны РФ, в котором сообщил о намерении вывести своих наемников из Бахмута 10 мая.
- 6 мая Евгений Пригожин заявил, что его наемники передадут свои позиции в Бахмуте войскам Рамзана Кадырова 10 мая.
- 7 мая Институт изучения войны пришел к выводу, что Пригожин и Кадыров с помощью ротации своих наемников в Бахмуте пытаются обвинить в неудачах на Донбассе минобороны РФ.
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