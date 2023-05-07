Об этом Буданов заявил в интервью Yahoo News , сообщает Главное управление разведки Минобороны в telegram .

"В отличие от регулярных войск российской армии, ПИК Вагнера занимается обучением. Даже осужденные, которых они набирают из российских тюрем, проходят подготовку к службе, и поэтому результаты гораздо лучше, чем у обычной регулярной армии. Это несравнимо с уровнем регулярных войск. Они намного выше", - сказал Буданов.

В то же время, он отметил, что основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин использует огромные потери своих наемников ради собственной политической карьеры.

"Его политическое будущее напрямую связано с его физическим выживанием, потому что у РФ слишком много сил, которые хотят его устранить. Очевидно, он будет пытаться защищаться, потому что для него это даже не вопрос изгнания или тюрьмы - это вопрос жизни и смерти ", - объяснил Буданов.