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Буданов рассказал, почему ПВК Вагнера воюет эффективнее регулярной армии РФ

7 мая, 2023 воскресенье
12:19
Война с Россией ЧВК Вагнер

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что ПВК Вагнера воюет эффективнее регулярной армии РФ, поскольку наемники проходят гораздо лучшую подготовку

Об этом Буданов заявил в интервью Yahoo News , сообщает Главное управление разведки Минобороны в telegram .

"В отличие от регулярных войск российской армии, ПИК Вагнера занимается обучением. Даже осужденные, которых они набирают из российских тюрем, проходят подготовку к службе, и поэтому результаты гораздо лучше, чем у обычной регулярной армии. Это несравнимо с уровнем регулярных войск. Они намного выше", - сказал Буданов.

В то же время, он отметил, что основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин использует огромные потери своих наемников ради собственной политической карьеры.

"Его политическое будущее напрямую связано с его физическим выживанием, потому что у РФ слишком много сил, которые хотят его устранить. Очевидно, он будет пытаться защищаться, потому что для него это даже не вопрос изгнания или тюрьмы - это вопрос жизни и смерти ", - объяснил Буданов.

  • Основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин написал письмо руководству минобороны РФ, в котором сообщил о намерении вывести своих наемников из Бахмута 10 мая.
  • 6 мая Евгений Пригожин заявил, что его наемники передадут свои позиции в Бахмуте войскам Рамзана Кадырова 10 мая.
  • 7 мая Институт изучения войны пришел к выводу, что Пригожин и Кадыров с помощью ротации своих наемников в Бахмуте пытаются обвинить в неудачах на Донбассе минобороны РФ.
ГУР
Бахмут
Вагнергейт
Военные новости
Кирилл Буданов
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