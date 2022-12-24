Об этом начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал в интервью The New York Times.

Буданов отметил, что полностью исключать возможность такого наступления нельзя, но сейчас нет данных, подтверждающих вероятность угрозы.

По его словам, российские войска в Беларуси не выстроены в штурмовые порядки, а из мобилизованных учебных лагерей отправляют воевать на восток Украины. Также для проведения атаки на полигонах не хватает бронетехники.

Однако россияне не оставляют попыток сделать видимость подготовки к атаке. Да, они использовали советский метод: сажали солдат в поезда и направлять их к границе с Украиной, возвращая их потом обратно на позиции. Такие маневры Буданов называет "каруселями".

Напомним, 15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления кафиров в Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года.

19 декабря Путин посетил Минск, где встретился с Лукашенко. Также на встречу с белорусским коллегой прибывал глава минобороны РФ Сергей Шойгу.

22 декабря Лукашенко собрал силовиков, чтобы поговорить о "готовности соседей напасть".

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