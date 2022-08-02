Буданов рассказал о двойниках Путина
Глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов считает, что вопрос, кто сегодня выполняет роль условного Путина, — абсолютно открыт
Об этом Кирилл Буданов заявил в видео, которое транслировалось в эфире всеукраинского телемарафона.
Путина действительно могут заменять двойники, считает Буданов. "Картинка, скажем так, уши разная. А это как отпечаток пальца, у каждого человека картинка уха уникальна. Не может повториться", - замечает разведчик.
Буданов считает, что диктатор может избегать появления на публике. Вместо него это могут делать его двойники. "Разных Путиных" замечают вот уже много лет.
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Различные черты лица, мочки ушей, подбородок, разная форма головы и даже разная линия роста волос. "У них разные привычки, разные манеры, разная походка, иногда даже разный рост, если хорошо присмотреться", - отметил Буданов.
"Это коллективный Путин — максимально правильная формулировка... Кто сегодня исполняет роль условного Путина – это вопрос абсолютно открытый", - считает Буданов.
- 2 августа в разведке рассказали, почему Путин решил напасть на Украину 24 февраля.
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