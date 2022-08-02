Буданов рассказал о двойниках Путина

Об этом Кирилл Буданов заявил в видео, которое транслировалось в эфире всеукраинского телемарафона.

Путина действительно могут заменять двойники, считает Буданов. "Картинка, скажем так, уши разная. А это как отпечаток пальца, у каждого человека картинка уха уникальна. Не может повториться", - замечает разведчик.

Буданов считает, что диктатор может избегать появления на публике. Вместо него это могут делать его двойники. "Разных Путиных" замечают вот уже много лет.

Читайте также: Андрей Пионтковский: Поведение Москвы свидетельствует о когнитивном диссонансе в голове фюрера и в коллективном бункере

Различные черты лица, мочки ушей, подбородок, разная форма головы и даже разная линия роста волос. "У них разные привычки, разные манеры, разная походка, иногда даже разный рост, если хорошо присмотреться", - отметил Буданов.

"Это коллективный Путин — максимально правильная формулировка... Кто сегодня исполняет роль условного Путина – это вопрос абсолютно открытый", - считает Буданов.

2 августа в разведке рассказали, почему Путин решил напасть на Украину 24 февраля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb