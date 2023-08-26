Буданов рассказал, когда последний раз видели Путина
По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, российского президента Владимира Путина последний раз видели в июне 2022 года
Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".
"Давайте оставим это для того, чтобы все жили в своем полете фантазий", - ответил Буданов на вопрос, реален ли Путин, который появляется на публике сейчас.
Глава разведки добавил, что это, вероятно, двойник президента РФ. На вопрос, жив ли Путин, Буданов сказал, что этого не знает.
"Того, который был и которого все привыкли воспринимать, последний раз видели примерно 26 июня 2022", - заявил начальник разведки Минобороны.
По его словам, причин существования двойников Путина может быть много: либо настоящий российский президент умер, либо имеет очень плохое здоровье, либо не хочет появляться.
- В августе 2022 года Буданов отмечал, что вопрос, кто сегодня исполняет роль условного Путина, совершенно открыт.
- Впоследствии глава ГУР МОУ также заявил, что лично знает о трех двойниках президента РФ Владимира Путина.
- Кроме того, 20 апреля 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что на временно оккупированные территории Херсона и Луганщины ездил не Владимир Путин, а один из его двойников.
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