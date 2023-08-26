Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Буданов рассказал, когда последний раз видели Путина

Буданов рассказал, когда последний раз видели Путина

26 августа, 2023 суббота
15:22
Война с Россией

По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, российского президента Владимира Путина последний раз видели в июне 2022 года

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Давайте оставим это для того, чтобы все жили в своем полете фантазий", - ответил Буданов на вопрос, реален ли Путин, который появляется на публике сейчас.

Глава разведки добавил, что это, вероятно, двойник президента РФ. На вопрос, жив ли Путин, Буданов сказал, что этого не знает.

"Того, который был и которого все привыкли воспринимать, последний раз видели примерно 26 июня 2022", - заявил начальник разведки Минобороны.

По его словам, причин существования двойников Путина может быть много: либо настоящий российский президент умер, либо имеет очень плохое здоровье, либо не хочет появляться.

  • В августе 2022 года Буданов отмечал, что вопрос, кто сегодня исполняет роль условного Путина, совершенно открыт.
  • Впоследствии глава ГУР МОУ также заявил, что лично знает о трех двойниках президента РФ Владимира Путина.
  • Кроме того, 20 апреля 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что на временно оккупированные территории Херсона и Луганщины ездил не Владимир Путин, а один из его двойников.
Россия
Владимир Путин
ГУР
Кирилл Буданов
Читайте также:
25 августа, 2023 пятница
ГУР: по 126-й гвардейской бригаде РФ в оккупированном Крыму нанесен удар
25 августа, 2023 пятница
Оккупанты уже понимают нецелесообразность своих военных объектов в Крыму, - Гуменюк
прикордонник
25 августа, 2023 пятница
В ГПСУ сказали, повлияла ли катастрофа самолета Пригожина на активность вагнеровцев возле границ Украины
Киев
+30°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.81
    Покупка 37.81
    Продажа 38.68
  • EUR
    Покупка 41.04
    Продажа 42.16
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
26 августа
16:23
На Житомирщине столкнулись два украинских учебно-боевых самолета: погибли три пилота ВСУ
16:23
Эксклюзив
Полковник Грант рассказал, что нужно для прорыва в Крым и победы над РФ
16:12
доллар
Курс валют на 26 августа: цены в банках и обменниках
16:02
OPINION
Выборы в Украине придется проводить по настоянию союзников?
15:59
"Не думаю, что это займет целый год": Резников о том, когда Украина сможет получить ракеты Taurus
15:58
Засуха в Европе: критически низкий уровень воды в реке Рейн может повлиять на транспортировку грузов
В связи с засухой движение по Панамскому каналу могут ограничить на год
15:42
Эксклюзив
Здесь без вариантов, есть одна-единственная версия: Фейгин сказал, кто стоит за гибелью Пригожина
15:36
Российскую технику в Крым стали больше переправлять по морю, а не по Крымскому мосту
15:16
Обзор
Усик и "Крепость Бахмут", а у Украины очень серьезные проблемы в еврокубках: главные новости спорта за неделю
15:03
"Мое счастье всегда со мной": Буданов рассказал, что жена живет с ним в рабочем кабинете
15:02
В МИД Украины считают неприемлемыми намерения 5 стран ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна
14:49
Подоляк назвал тезисы пропаганды РФ, которые она озвучивает из-за контрнаступления ВСУ на юге Украины
14:45
Эксклюзив
В Силах обороны объяснили, почему враг переместил ракетоносцы в Азовское море
14:37
Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция чемпионского боя украинца
14:32
В Азербайджане в национальном музее искусств ввели украинский аудиогид
14:20
В РФ заявили об обстреле "градами" поселка в Белгородской области: пострадали 6 человек
14:07
Обновлено
Армия РФ обстреляла кафе в пригороде Купянска: 2 погибших, один ранен
14:05
Эксклюзив
Глен Грант
Украина однозначно получит дальнобойные ракеты, - полковник Грант
14:03
В Италии автобус с украинцами попал в ДТП: 15 пострадавших
14:02
В русском Кемерово загорелся большой склад с фейерверками и пиротехникой, они детонируют
14:01
OPINION
Как во время iForum2023 искали алгоритмы перезапуска оборонной промышленности Украины
13:37
Обновлено
Сегодня в Украине отмечают День авиации
13:33
Обновлено
Усик и Дюбуа провели финальную дуэль взглядов. Украинец вышел на сцену с баннером "Фортеця Бахмут"
13:14
морепродукты
Россия планирует увеличить экспорт морепродуктов в Китай после приостановки импорта из Японии
13:13
Эксклюзив
Эспрессо вместе со зрителями и фондом BLUE YELLOW приобрели 10 дронов для ВСУ
12:53
На оккупированной Донетчине усугубляется социально-экономический кризис: ЦНС назвал причины
12:42
В КПИ открыли скульптуру девушки-студентки
12:35
Из порта Одессы вышло второе судно после выхода России из зернового соглашения
12:35
Перед битвой взглядов с Дюбуа Усик развернул флаг с подписями защитников Бахмута
12:20
Отключили СТО от воды и потребовали полмиллиона: к авторам схемы из Киевводоканала пришла Нацполиция
12:20
"Это сокращение пути к победе": Наев о предоставлении Украине истребителей F-16
12:19
В Воздушных силах рассказали, зачем РФ так часто поднимает самолеты МиГ-31 в небо
12:05
OPINION
Новый БРИКС. Почему это серьезно и что с этим делать
11:54
На Харьковщине из-за обстрелов россиян обесточены 10 тысяч потребителей
11:39
Россияне удерживают в Азовском море ракетоноситель "калибров", общий залп - 8 ракет
11:16
На Николаевщине столкнулись два автомобиля: есть погибший и 8 травмированных
11:04
По меньшей мере 12 погибших из-за давки на стадионе в Мадагаскаре
10:44
Российские террористы ночью атаковали Ольговку в Херсонской области: погибла женщина
10:35
Обзор
Урок Пригожина для Трампа – не верь обещаниям Путина, россияне не будут пить Heineken. Акценты мировых СМИ 26 августа
10:35
СБУ задержала 4 военнослужащих, подозреваемых в коррупции об избежании призыва
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV