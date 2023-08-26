Буданов рассказал, когда последний раз видели Путина

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Давайте оставим это для того, чтобы все жили в своем полете фантазий", - ответил Буданов на вопрос, реален ли Путин, который появляется на публике сейчас.

Глава разведки добавил, что это, вероятно, двойник президента РФ. На вопрос, жив ли Путин, Буданов сказал, что этого не знает.

"Того, который был и которого все привыкли воспринимать, последний раз видели примерно 26 июня 2022", - заявил начальник разведки Минобороны.

По его словам, причин существования двойников Путина может быть много: либо настоящий российский президент умер, либо имеет очень плохое здоровье, либо не хочет появляться.