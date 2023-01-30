Об этом Буданов рассказал в интервью Wirtualna Polska, сообщает Главное управление разведки Минобороны в telegram .

По его словам, в будущем налаживание отношений между Украиной и Россией будет сложным процессом.

"В настоящее время в российском информационном пространстве, прежде всего в интернете, а также среди части оппозиции, начинает пропагандироваться мнение, что в этом вторжении следует обвинять лишь "путинскую клику". И общество здесь ни при чем. Однако мы воюем со страной, где больше двух третей население поддержало действия Путина. Мы не знаем, каким будет будущее России. На сколько частей она распадется и с кем нам придется говорить о репарациях и привлечении к ответственности виновных в преступлениях", - отметил Буданов.

Он выразил убеждение, что задачей Украины является системное ослабление РФ, для чего следует активно входить в евроатлантические и европейские структуры - политические, экономические, безопасные, правовые, гуманитарные и образовательные.

"И забыть о нашем постсоветском периоде, как о страшном сне. Наконец-то мы должны иметь определенную форму контроля над новой послевоенной Российской Федерацией. Чтобы никогда не повторилось то, что произошло с Украиной", - сказал Буданов.

Он отметил, что видит, что в России происходят разрушительные процессы.

"Изменения мы видим и в самом российском государстве. Всплывшие после полномасштабного вторжения, после введения санкций и после возвращения домой тысяч черных мешков с телами погибших в Украине россиян. Все это работает, потому что с каждым днем постепенно разрушает режим Путина, подрывает его", - убежден Буданов.

4 января Кирилл Буданов заявил , что Россия уже не является военной угрозой для мира и назвал режим Путина посмешищем.

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