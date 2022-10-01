Буданов рассказал, использует ли Россия против Украины ядерное оружие

Об этом заявил глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в эфире всеукраинского телемарафона.

"Могу сказать единственное: на сегодня нет никаких оснований считать, что ядерный удар в ближайшей перспективе может быть нанесен по территории Украины", — сказал глава ГУР.

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По словам главы ГУР МОУ, зимой война существенно утихнет, а весной ВСУ выйдут на границы Украины в 1991 году.

30 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о семи элементах, необходимых для обеспечения коллективной безопасности Украины.

30 сентября глава России подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей. "Документы" Путин подписал с главарями террористических группировок "ДНР" Денисом Пушилиным, террористической "ЛНР" Леонидом Пасечником, а также с "главами" российских оккупационных администраций Запорожской и Херсонской областей, коллаборантами Евгением Балицким и Владимиром.

Позже США ввели санкции против России за аннексию украинских территорий. В перечень вошли все члены российского парламента, а также семьи российских чиновников, в частности Шойгу и Медведева.

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