Соответствующее видеообращение опубликовано на странице проекта "Хочу жить", созданного для россиян, желающих сдаться в плен.

"Уже больше года кремлевский режим не может достичь ни одной цели, поставленной в начале вторжения в Украину. Я обращаюсь к российским военным, к тем, кому удалось выжить в мясных штурмах и разбитых окопах – будет еще хуже. У вас есть выбор – умереть или спасти свою жизнь", – сказал Буданов.

По его словам, государственный проект "Хочу жить" предусматривает вывод российских солдат из зоны боевых действий, предоставление им трехразового питания, возможности звонить домой и получать посылки.

Буданов предлагает оккупантам пересидеть войну и вернуться домой после ее завершения или не возвращаться в РФ вообще. Он напомнил, что военнопленные могут просить убежища в Украине или других странах.

"Вы можете закончить войну уже сейчас. Не надо ждать, пока вас убьют или тяжело ранят. Мы поможем вытащить вас из надвигающейся "мясорубки"", - сказал начальник ГУР.