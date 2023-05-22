Буданов призвал российских военных сдаваться в плен
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов призвал российских военных сдаваться в плен, чтобы не попасть в "мясорубку" и остаться в живых
Соответствующее видеообращение опубликовано на странице проекта "Хочу жить", созданного для россиян, желающих сдаться в плен.
"Уже больше года кремлевский режим не может достичь ни одной цели, поставленной в начале вторжения в Украину. Я обращаюсь к российским военным, к тем, кому удалось выжить в мясных штурмах и разбитых окопах – будет еще хуже. У вас есть выбор – умереть или спасти свою жизнь", – сказал Буданов.
По его словам, государственный проект "Хочу жить" предусматривает вывод российских солдат из зоны боевых действий, предоставление им трехразового питания, возможности звонить домой и получать посылки.
Буданов предлагает оккупантам пересидеть войну и вернуться домой после ее завершения или не возвращаться в РФ вообще. Он напомнил, что военнопленные могут просить убежища в Украине или других странах.
"Вы можете закончить войну уже сейчас. Не надо ждать, пока вас убьют или тяжело ранят. Мы поможем вытащить вас из надвигающейся "мясорубки"", - сказал начальник ГУР.
- В апреле 3200 российских военных выразили желание сдаться в плен из-за "Хочу жить".
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