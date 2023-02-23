Буданов предположил вероятность окончания войны летом текущего года
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует окончание войны с Россией летом текущего года
Об этом он сказал в интервью одному из украинских СМИ.
Журналист спросил, выйдут ли ВСУ до конца лета на границы 1991 года и закончится ли война.
"Даст Бог, все шансы для окончания войны нашей победой с возвращением всех наших границ образца 91 года у нас есть", - ответил Буданов.
"Это мои мнения и оценки. От них я никуда не ухожу", - добавил он.
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