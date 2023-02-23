Буданов предположил вероятность окончания войны летом текущего года

Об этом он сказал в интервью одному из украинских СМИ.

Журналист спросил, выйдут ли ВСУ до конца лета на границы 1991 года и закончится ли война.

"Даст Бог, все шансы для окончания войны нашей победой с возвращением всех наших границ образца 91 года у нас есть", - ответил Буданов.

"Это мои мнения и оценки. От них я никуда не ухожу", - добавил он.