Буданов предлагает Молдове помощь в деоккупации Приднестровья
Глава ГУР МОУ понимает стремление Молдовы избавиться от оккупантов на своей территории
Об этом Кирилл Буданов заявил в эфире всеукраинского телемарафона.
Украина как государство готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов в непризнанном Приднестровье, — сказал он.
"Я поддерживаю стремление Молдовы избавиться от оккупационных войск на ее территории. И мы как государство и как спецслужба сделаем все для того, чтобы помочь братскому государству избавиться от оккупантов на своей земле", - подчеркнул Кирилл Буданов.
- 22 июля Буданов подтвердил : Россия планирует атаковать Одессу в следующем году.
- В тот же день в Молдове отреагировали на желание Приднестровья присоединиться к РФ.
- Ранее, 21 июля, Молдова не разрешила въезд военных из так называемого Приднестровья, заблокировав ротацию армии РФ.
- 12 июля молдавское издание Zona de securitate сообщило, что жителей непризнанного Приднестровья вербуют в российскую армию. Рекрутам обещают зарплату в размере 30 тысяч рублей.
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