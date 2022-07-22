Об этом Кирилл Буданов заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

Украина как государство готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов в непризнанном Приднестровье, — сказал он.

"Я поддерживаю стремление Молдовы избавиться от оккупационных войск на ее территории. И мы как государство и как спецслужба сделаем все для того, чтобы помочь братскому государству избавиться от оккупантов на своей земле", - подчеркнул Кирилл Буданов.

22 июля Буданов подтвердил : Россия планирует атаковать Одессу в следующем году.

В тот же день в Молдове отреагировали на желание Приднестровья присоединиться к РФ.

Ранее, 21 июля, Молдова не разрешила въезд военных из так называемого Приднестровья, заблокировав ротацию армии РФ.

12 июля молдавское издание Zona de securitate сообщило, что жителей непризнанного Приднестровья вербуют в российскую армию. Рекрутам обещают зарплату в размере 30 тысяч рублей.

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