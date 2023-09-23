Буданов: Потери в ВСУ меньше, чем у россиян, несмотря на то, что Украина идет в наступление

Об этом он рассказал в интервью the Warzone.

По словам Буданова, вполне логично, что все потери среди украинских защитников – и убитыми, и ранеными – выросли с переходом к наступательным действиям, если сравнивать с предыдущими периодами.

"Но есть такая очень интересная особенность, что, несмотря на то, что мы идем в наступление, количество наших потерь все равно ниже, чем на стороне обороняющегося врага", - подчеркнул глава ГУР.

Он добавил, что на сегодняшний день должны произойти изменения, ведь Украине понадобятся дополнительные системы оружия и "возможности, которые все еще могут изменить этот баланс, который мы имеем сегодня".

"Смотря на ситуацию исключительно с точки зрения человеческих ресурсов, если сравнивать украинский потенциал с российским, то у россиян человеческих ресурсов гораздо больше. Поэтому мы не можем продолжать биться солдат на солдата. Это не даст желаемых результатов". – отметил Буданов.

Как он заявил, Силам обороны нужны системы вооружения большой дальности, чтобы поражать командные пункты РФ, враждебные материально-технические хранилища и т.д.