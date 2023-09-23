Буданов: Потери в ВСУ меньше, чем у россиян, несмотря на то, что Украина идет в наступление
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что потери среди Вооруженных Сил Украины меньше, чем в армии РФ, хотя и в наступление идут украинские военные
Об этом он рассказал в интервью the Warzone.
По словам Буданова, вполне логично, что все потери среди украинских защитников – и убитыми, и ранеными – выросли с переходом к наступательным действиям, если сравнивать с предыдущими периодами.
"Но есть такая очень интересная особенность, что, несмотря на то, что мы идем в наступление, количество наших потерь все равно ниже, чем на стороне обороняющегося врага", - подчеркнул глава ГУР.
Он добавил, что на сегодняшний день должны произойти изменения, ведь Украине понадобятся дополнительные системы оружия и "возможности, которые все еще могут изменить этот баланс, который мы имеем сегодня".
"Смотря на ситуацию исключительно с точки зрения человеческих ресурсов, если сравнивать украинский потенциал с российским, то у россиян человеческих ресурсов гораздо больше. Поэтому мы не можем продолжать биться солдат на солдата. Это не даст желаемых результатов". – отметил Буданов.
Как он заявил, Силам обороны нужны системы вооружения большой дальности, чтобы поражать командные пункты РФ, враждебные материально-технические хранилища и т.д.
- Также в преддверии подобное мнение высказали в Институт изучения войны. По данным ISW, потери российских окупантов существенно увеличились на западе Запорожской области на фоне контрнаступления украинской армии.
- Как сообщили в Генштабе, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 480 кафиров. По состоянию на 22 сентября общие боевые потери противника в личном составе составляют около 274 950 человек.
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