Буданов пообещал, что Украина будет преследовать военных преступников из РФ в любой части мира
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина будет преследовать россиян, совершивших военные преступления, в любой части мира
Об этом Буданов заявил в интервью американскому телеканалу PBS, обнародовавшему ГУР в telegram.
По его словам, для этого у Украины достаточно собственных сил и средств.
"Каждый, кто совершил военные преступления или преступления против человечности в Украине, в том числе очень вопиющие, например, групповое изнасилование или убийство гражданских и детей, будет найден и уничтожен в любой части мира", ― сказал Буданов.
- 17 апреля Кирилл Буданов заявил, что украинским спецслужбам известна фамилия россиянина , отрезавшего голову украинскому военному.
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