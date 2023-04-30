Об этом Буданов заявил в интервью американскому телеканалу PBS, обнародовавшему ГУР в telegram.

По его словам, для этого у Украины достаточно собственных сил и средств.

"Каждый, кто совершил военные преступления или преступления против человечности в Украине, в том числе очень вопиющие, например, групповое изнасилование или убийство гражданских и детей, будет найден и уничтожен в любой части мира", ― сказал Буданов.