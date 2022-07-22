Об этом сообщил глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в эфире всеукраинского марафона.

Буданов уверяет, что у Украины есть свои планы. "Я напомню украинскую пословицу - "дурень думкой багатіє". Планы у них есть, планы и у нас есть. А что будет? Время покажет", – сказал он.

Глава военной разведки говорит, что Украина решит вопрос возвращения своих территорий военным путем.

"А Россия будет пытаться продолжать свои действия, это абсолютно нормально. Она страна-агрессор, страна-оккупант. Это для них естественно. Но ничего у них не получится", - подчеркнул он.

22 июля Кирилл Буданов заверил, что в Стамбульском соглашении об экспорте зерна нет неприемлемых для Украины требований России.

2 июля советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что главная цель России в войне с Украиной не Донбасс, а Одесса и полный контроль над Черным морем.

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