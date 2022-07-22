Буданов подтвердил: Россия планирует атаковать Одессу в следующем году
Россия планирует начать наступление на Одессу в 2023 году
Об этом сообщил глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в эфире всеукраинского марафона.
Буданов уверяет, что у Украины есть свои планы. "Я напомню украинскую пословицу - "дурень думкой багатіє". Планы у них есть, планы и у нас есть. А что будет? Время покажет", – сказал он.
Глава военной разведки говорит, что Украина решит вопрос возвращения своих территорий военным путем.
"А Россия будет пытаться продолжать свои действия, это абсолютно нормально. Она страна-агрессор, страна-оккупант. Это для них естественно. Но ничего у них не получится", - подчеркнул он.
- 22 июля Кирилл Буданов заверил, что в Стамбульском соглашении об экспорте зерна нет неприемлемых для Украины требований России.
- 2 июля советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что главная цель России в войне с Украиной не Донбасс, а Одесса и полный контроль над Черным морем.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.48
Покупка 37.48Продажа 38.65
-
EUR
Покупка 37.88Продажа 39.15
- Актуальное
- Важное