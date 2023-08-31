Буданов подтвердил, что Россия уже доставила первые ядерные боеголовки в Белоруссию

Об этом генерал-майор сообщил в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

По его словам, ядерное оружие на белорусской территории - это "большая геополитическая игра", а также средство сдерживания и повышения ставок.

"Буквально несколько дней назад первые боеголовки были доставлены. До этого проводились масштабные тренировки с ядерными имитаторами. Я читал оригиналы документов по результатам тренировок. Достаточно плохие документы для Беларуси", — рассказал Буданов.

Глава ГУР указал, что российское управление, отвечающее за ядерные заряды, написало, что, по результатам тренировок с ядерными имитаторами на ракетных комплексах "Искандер", была признана полная неготовность Беларуси к эксплуатации ядерного оружия.

"В то же время белорусы показали максимально высокий результат во владении техникой типа "Точка-У"", - добавил генерал-майор.

Ядерное оружие в Беларуси: что известно

Еще с середины марта президент РФ Владимир Путин начал шантажировать мир ядерным оружием и заявил , что до 1 июля в Беларуси будет достроен хранилище для российского тактического ядерного оружия.

В то же время в Институте изучения войны сообщили , что Путин заявил о расположении тактического ядерного оружия в Беларуси, чтобы напугать Запад и снизить эффективность контрнаступления Украины. По мнению экспертов, объявление о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси не имеет отношения к риску разжигания ядерной войны, который остается очень низким. Таким образом, Путин лишь пытается использовать опасения Запада относительно ядерной эскалации.

На следующий день после заявления Путина секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что размещение ядерного оружия РФ в Беларуси повышает уровень отторжения у белорусского общества России и Путина. В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил , что этим заявлением Владимир Путин признается в страхе проиграть войну.

В МИД Германии раскритиковали размещение Россией ядерного оружия в Беларуси и назвали это "попыткой устрашения".

Международная инициатива по запрещению ядерного оружия (ICAN) отметила, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси может привести к катастрофе.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и требует созвать Совбез ООН. Также там обратились к белорусскому обществу с призывом не допустить преступлений России на их территории, ведь это еще больше превратит страну в заложника Москвы и будет иметь катастрофические последствия в будущем.

В апреле минобороны РФ сообщило о передаче Беларуси "искандеров", которые могут нести заряды в ядерном исполнении. А в конце мая белорусская армия провела учения , в ходе которых тренировалась наносить удары "искандерами".

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил , что ядерное оружие может быть применено с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.

14 июня белорусский диктатор сказал , что страна уже начала получать ядерное оружие от РФ. При этом он подчеркнул, что она может быть применена с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране. 16 июня Путин сообщил , что РФ передала часть ядерных зарядов в Беларусь. Остальные будут переданы до конца года.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов отметил , что Россия еще не переместила в Беларусь ни одной ядерной боеголовки. Он убежден , что Россия не применит ядерное оружие в войне против Украины.

Президент Польши Анджей Дуда 27 июня заявил , что присутствие ПВК Вагнера и Пригожина в Беларуси является важным вопросом безопасности и требует решительной реакции со стороны НАТО.

28 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что Москве и Минску послан четкий сигнал о том, что "НАТО существует, чтобы защитить каждого союзника".

Президенты Польши, Латвии и Литвы Анджей Дуда, Эглис Левитс и Гитанас Науседа написали письма генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и партнерам по Альянсу, в котором призвали принять меры по противодействию угрозам, возникающим в связи с агрессивными действиями России и меняющейся ситуацией в Беларуси.

Заместитель министра нацобороны Польши Марчин Очепа считает , что применение Россией ядерного оружия маловероятно, но полностью исключать такой вариант нельзя.

Впоследствии лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине, ведь КНР не хочет окончательно портить отношения с ЕС.

31 июля в МИД РФ заявили , что гипотетическое выведение российского тактического ядерного оружия с территории Беларуси будет возможно "только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на целенаправленный подрыв безопасности России и Беларуси".