Об этом Кирилл Буданов заявил в интервью одному из украинских СМИ.

"Хочу вам напомнить, что история с атакой белорусов на Украину в наших медиа появляется тоже где-то с апреля месяца. Приблизительно раз в полтора месяца заявляют, что точно вот завтра нападут эти страшные легионы белорусов. Но реальность несколько иная, и много раз я развенчивал эти мифы. Есть ли потенциальная угроза со стороны Беларуси? Потенциально есть. Это ведь тоже ни для кого не секрет", - сказал Буданов.

Он добавил, что россияне сейчас опрокидывают в Беларусь определенное количество подразделений, но оно не так велико.

"Пока нет никаких признаков создания любого формата ударных группировок. По состоянию на сегодня россияне завезли туда около 3200 человек. Рассказывать можно что хочешь. Но они без тяжелой техники. Напротив, Беларусь всю свою технику из баз долгосрочного хранения отправляет в Россию", – объяснил Буданов.

Он также отметил, что угрозы повторного наступления на Киев нет, но теоретически она остается.

"По состоянию на данный момент такого нет. Можно ли такое сделать теоретически? Можно. Для этого потребуется где-то две или две с половиной недели переброски войск. Этого нет", - констатировал Буданов.

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