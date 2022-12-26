Об этом Буданов рассказал в интервью LIGA.net.

По его словам, если РФ будет использовать ракеты с такой же интенсивностью, то они у агрессора скоро закончатся вообще.

"Того количества ракет, которое осталось – если взять чисто математически их расчеты – хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет на два-три раза. И в принципе они закончатся вообще", - сказал Буданов.

По его мнению, несмотря на все попытки россиян увеличить производство новых ракет, производить их в больших количествах невозможно.

"Если вы посмотрите на интенсивность ракетных атак России – они совершали эти теракты в отношении объектов критической инфраструктуры сначала раз в неделю. Затем – раз в 10 дней. Затем – раз в две недели. Сейчас – еще реже. Этот промежуток времени обусловлен исключительно одной проблемой: быстротечное сокращение ракетного арсенала РФ. Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. Несмотря на все их усилия – это нереально", - убежден Буданов.

Он добавил, что на производство ракет для одной массированной атаки необходимо большое время.

"Я помню, что они мечтают выйти на производство 20 в месяц ракет "Калибр" морского базирования. Посчитайте, сколько нужно работать, чтобы обеспечить единый залп. Да, в залпе идут и Х-101, и Х-555, и "Калибр". Но вот вам статистика – считайте. "Искандеры" почти не производятся", - отметил Буданов.

Также он скептически высказался о запасах РФ гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"Их всего к началу войны было, насколько я помню, 47 штук. За это время они смогли сделать несколько, пока были запчасти. Это несерьезно. Можно пугать мир тем, что у тебя есть "Кинжал". Но когда начинаешь их реально использовать – что дальше? Можешь сделать 47 ударов. Для понимания, "искандеров" использовано более 900. Что такое 47. Почти нереально их сейчас производить. Они не могут получить много комплектования из-за санкций. Они делают параллельный импорт, но это очень усложняет и увеличивает срок доставки этих частей. А некоторые они, несмотря ни на что, так и не могут достать", - пояснил Буданов.

19 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у РФ осталось ракет максимум на 3-4 атаки.

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