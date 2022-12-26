Буданов оценил способность промышленности РФ производить новые ракеты
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российская промышленность не способна производить такое количество ракет, какое РФ использует против Украины
Об этом Буданов рассказал в интервью LIGA.net.
По его словам, если РФ будет использовать ракеты с такой же интенсивностью, то они у агрессора скоро закончатся вообще.
"Того количества ракет, которое осталось – если взять чисто математически их расчеты – хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет на два-три раза. И в принципе они закончатся вообще", - сказал Буданов.
По его мнению, несмотря на все попытки россиян увеличить производство новых ракет, производить их в больших количествах невозможно.
"Если вы посмотрите на интенсивность ракетных атак России – они совершали эти теракты в отношении объектов критической инфраструктуры сначала раз в неделю. Затем – раз в 10 дней. Затем – раз в две недели. Сейчас – еще реже. Этот промежуток времени обусловлен исключительно одной проблемой: быстротечное сокращение ракетного арсенала РФ. Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. Несмотря на все их усилия – это нереально", - убежден Буданов.
Он добавил, что на производство ракет для одной массированной атаки необходимо большое время.
"Я помню, что они мечтают выйти на производство 20 в месяц ракет "Калибр" морского базирования. Посчитайте, сколько нужно работать, чтобы обеспечить единый залп. Да, в залпе идут и Х-101, и Х-555, и "Калибр". Но вот вам статистика – считайте. "Искандеры" почти не производятся", - отметил Буданов.
Также он скептически высказался о запасах РФ гиперзвуковых ракет "Кинжал".
"Их всего к началу войны было, насколько я помню, 47 штук. За это время они смогли сделать несколько, пока были запчасти. Это несерьезно. Можно пугать мир тем, что у тебя есть "Кинжал". Но когда начинаешь их реально использовать – что дальше? Можешь сделать 47 ударов. Для понимания, "искандеров" использовано более 900. Что такое 47. Почти нереально их сейчас производить. Они не могут получить много комплектования из-за санкций. Они делают параллельный импорт, но это очень усложняет и увеличивает срок доставки этих частей. А некоторые они, несмотря ни на что, так и не могут достать", - пояснил Буданов.
- 19 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у РФ осталось ракет максимум на 3-4 атаки.
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