Буданов: открытие военного центра ЕС в Украине соответствует политике безопасности демократического мира

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.



"Решение открыть военный консультативно-учебный центр Европейского Союза в Украине, которое еще раньше было достигнуто на высоком уровне представителями нашего государства и ЕС, полностью соответствует повестке дня в сфере безопасности, стоящей перед всем демократическим миром", - сказал Буданов, комментируя заявление министра обороны Швеции Петера Гульквиста о возможности отправки шведских военных в Украину.



По словам главы украинской военной разведки, военное сотрудничество ЕС и Украины будет иметь двойное и двустороннее влияние: Украина будет заимствовать у ЕС инновационную систему военного образования, совершенствовать учебно-техническую базу, а ВСУ смогут поделиться военным опытом в сдерживании гибридной агрессии, полученным за годы войны с РФ .



Буданов также назвал создание властями РФ опасности для Европы самым большим системным вызовом, с которым столкнулся Запад со времен холодной войны.

Напомним, ранее министр обороны Швеции Петер Гульквист допустил отправку в Украину военных в рамках учебной миссии ЕС.

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