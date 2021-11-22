Буданов: открытие военного центра ЕС в Украине соответствует политике безопасности демократического мира
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что открытие в Украине военного центра Евросоюза соответствует повестке дня в сфере безопасности и усилит дальнейшую евроинтеграцию Украины
Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.
"Решение открыть военный консультативно-учебный центр Европейского Союза в Украине, которое еще раньше было достигнуто на высоком уровне представителями нашего государства и ЕС, полностью соответствует повестке дня в сфере безопасности, стоящей перед всем демократическим миром", - сказал Буданов, комментируя заявление министра обороны Швеции Петера Гульквиста о возможности отправки шведских военных в Украину.
По словам главы украинской военной разведки, военное сотрудничество ЕС и Украины будет иметь двойное и двустороннее влияние: Украина будет заимствовать у ЕС инновационную систему военного образования, совершенствовать учебно-техническую базу, а ВСУ смогут поделиться военным опытом в сдерживании гибридной агрессии, полученным за годы войны с РФ .
Буданов также назвал создание властями РФ опасности для Европы самым большим системным вызовом, с которым столкнулся Запад со времен холодной войны.
- Напомним, ранее министр обороны Швеции Петер Гульквист допустил отправку в Украину военных в рамках учебной миссии ЕС.
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