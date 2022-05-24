Об этом Буданов заявил в интервью Украинской правде.

"До августа количество вооружения, которое поставляется в Украину, приобретет уже весомые количества. Вы должны понимать, что со времени объявления о поставках вооружения есть следующие этапы. Первое – это поступление вооружения в страну, второе – овладение этими вооружениями. И только на третьем этапе – начало его использования. Это все занимает определенный промежуток времени", – рассказал Буданов.

Он добавил, что раньше августа достаточного количества необходимого военного вооружения на фронте не будет.

"С августа это все уже будет находиться в воинских частях и активно начнет использоваться в боевых действиях. Именно поэтому начнется переломный момент. Потому что сейчас нам катастрофически не хватает тяжелого вооружения", - сказал Буданов.

Он отметил, что угасание активной фазы войны следует ожидать до конца 2022 года и объяснил, что имеет под этим в виду.

"Активная фаза – это активное ведение боевых действий. Это баталии примерно того уровня, которые происходят сейчас, когда из рук в руки переходят целые населенные пункты. Эта активная фаза должна значительно сократиться до конца года. Она сведется почти к нулю", - убежден Буданов. .

13 мая Кирилл Буданов заявил, что война в Украине достигнет переломного момента в августе, а большинство боевых действий завершатся до конца года.

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