Буданов объяснил, почему разведка ждет переломного момента в войне в августе
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что переломный момент в войне с Россией произойдет в августе 2022 года, когда Украина получит тяжелое вооружения
Об этом Буданов заявил в интервью Украинской правде.
"До августа количество вооружения, которое поставляется в Украину, приобретет уже весомые количества. Вы должны понимать, что со времени объявления о поставках вооружения есть следующие этапы. Первое – это поступление вооружения в страну, второе – овладение этими вооружениями. И только на третьем этапе – начало его использования. Это все занимает определенный промежуток времени", – рассказал Буданов.
Он добавил, что раньше августа достаточного количества необходимого военного вооружения на фронте не будет.
"С августа это все уже будет находиться в воинских частях и активно начнет использоваться в боевых действиях. Именно поэтому начнется переломный момент. Потому что сейчас нам катастрофически не хватает тяжелого вооружения", - сказал Буданов.
Он отметил, что угасание активной фазы войны следует ожидать до конца 2022 года и объяснил, что имеет под этим в виду.
"Активная фаза – это активное ведение боевых действий. Это баталии примерно того уровня, которые происходят сейчас, когда из рук в руки переходят целые населенные пункты. Эта активная фаза должна значительно сократиться до конца года. Она сведется почти к нулю", - убежден Буданов. .
- 13 мая Кирилл Буданов заявил, что война в Украине достигнет переломного момента в августе, а большинство боевых действий завершатся до конца года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.93
-
EUR
Покупка 35.72Продажа 38.02
- Актуальное
- Важное