Буданов объяснил, почему не следует демонизировать ситуацию с нападением Беларуси
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время Беларусь не вступит в войну против Украины на стороне России
Об этом Буданов заявил в эфире национального телемарафона.
По его словам, украинцам не стоит переживать из-за продолжения военных учений в Беларуси, ведь ситуация на границе с этой страной стабильная.
"Мы все отслеживаем и знаем. Не следует демонизировать ситуацию с Беларусью и как-то сильно опасаться определенных действий оттуда", - сказал Буданов
Он убежден, что в ближайшее время угрозы вступления Беларуси в войну нет.
"Беларусь должна была атаковать Украину за это время где-то пять раз, если следить за всем этим хламом, который вбрасывается через СМИ. Я вам еще раз говорю. Ничего сейчас там не будет", - подчеркнул Буданов.
- 22 июня Кирилл Буданов заявил, что Беларусь сейчас не готова к военной атаке на Украину.
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