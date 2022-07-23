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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Буданов объяснил, почему не следует демонизировать ситуацию с нападением Беларуси

Буданов объяснил, почему не следует демонизировать ситуацию с нападением Беларуси

23 июля, 2022 суббота
10:49
война с Россией

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время Беларусь не вступит в войну против Украины на стороне России

Об этом Буданов заявил в эфире национального телемарафона.

По его словам, украинцам не стоит переживать из-за продолжения военных учений в Беларуси, ведь ситуация на границе с этой страной стабильная.

"Мы все отслеживаем и знаем. Не следует демонизировать ситуацию с Беларусью и как-то сильно опасаться определенных действий оттуда", - сказал Буданов

Он убежден, что в ближайшее время угрозы вступления Беларуси в войну нет.

"Беларусь должна была атаковать Украину за это время где-то пять раз, если следить за всем этим хламом, который вбрасывается через СМИ. Я вам еще раз говорю. Ничего сейчас там не будет", - подчеркнул Буданов.

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Белорусь
Волинь
ГУР
Кирилл Буданов
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