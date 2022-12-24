Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью The New York Times.

По его словам, частично стратегия оккупантов в районе Бахмута продиктована амбициями владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Он бросил все силы группировки на захват города на Донетчине, чтобы навредить авторитету командиров регулярной российской армии, ведь наемники являются основной силой на Бахмутском направлении.

Кирилл Буданов добавил, что назначенный в сентябре командующим оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин поддерживает Евгения Пригожина в соперничестве с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

"Здесь только идеологический и медийный вопрос. Это причина, по которой подразделения Вагнера так фанатично пытаются захватить этот город. Им нужно показать, что они сила, и они могут сделать то, что не смогла российская армия. Мы это отчетливо видим и понимаем", – сказал Буданов.

Он отметил, что захват Бахмута не считается стратегически важным, но он улучшил бы позицию России на Востоке, открыв пути в другие города Донбасса, которые находятся под контролем Украины.

24 декабря в Белом доме заявили, что в ЧВК Вагнера воюют около 50 тыс. наемников, а их содержание обходится в $100 млн в месяц.

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