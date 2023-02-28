Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Это интенсификация поставок вооружения. Именно интенсификация. Потому что вооружение идет, но темпы и объемы не достаточны для перелома. По состоянию на сейчас. То есть нужно больше. Вдобавок к тому нам нужна штурмовая авиация, которая на сегодняшний день еще к нам не пришла". ", – сказал он.

Он подчеркнул, что, говоря о штурмовиках, выражает собственное субъективное видение.

"F-16 и тому подобные платформы, они не являются штурмовой авиацией. Штурмовая авиация в США это, прежде всего, самолеты А10 Thunderbolt II. Так же это ударные вертолеты типа AH-64 и так далее. Это воздушные платформы предназначены для нанесения ударов по земле", – сказал он.

Украина сейчас ведет переговоры о возможности получения истребителей, а не штурмовиков.