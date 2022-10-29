Буданов объяснил, чем иранские баллистические ракеты опаснее российских
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что иранские ракеты, в отличие от российских, обладают достаточно высокой точностью и скоростью
Об этом он рассказал в интервью The Drive.
По мнению Буданова, в ноябре Россия применит в Украине иранские баллистические ракеты малой дальности (SRBM) – Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.
"Это серьезная угроза, потому что иранские ракеты, в отличие от российских, обладают достаточно высокой точностью, очень высокой скоростью, и эти свойства были доказаны в боях", - сказал он.
По его словам, эти ракеты способны поражать цели на расстоянии от 186 до 435 миль (300-700 км).
"Единственное, на что мы можем рассчитывать, это на блестящую работу наших войск ПВО. И в надежде, что наши союзники предоставят нам больше этих систем ПВО для обеспечения покрытия", - добавил он.
- 24 октября британская разведка предупредила о дополнительной угрозе, которую несут иранские дроны. Эти БПЛА медленные, шумные и летают на низкой высоте, благодаря чему единичные беспилотники легко сбивают с помощью обычных средств противовоздушной обороны.
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