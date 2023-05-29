Буданов обратился к россиянам после вражеского обстрела Украины 29 мая: "Вы очень скоро об этом пожалеете"
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, комментируя вражеский обстрел Украины 29 мая, пообещал россиянам адекватный ответ
Его видеообращение опубликовано в Facebook.
"Очередная попытка террористических действий РФ в очередной раз потерпела поражение. Все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают делать свою работу. Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это даст какой-то эффект, вы очень скоро пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Ждите. Скоро все все увидят", - сказал Буданов.
- Днем 29 мая россияне совершили атаку на Киев и Киевщину . Есть пострадавший. Также досталось Харьковщине , там по прилету "искандера" получили ранения пожилые люди, дети и беременная женщина.
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