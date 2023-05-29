Его видеообращение опубликовано в Facebook.

"Очередная попытка террористических действий РФ в очередной раз потерпела поражение. Все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают делать свою работу. Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это даст какой-то эффект, вы очень скоро пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Ждите. Скоро все все увидят", - сказал Буданов.