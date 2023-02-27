Об этом Буданов сказал в интервью "Голосу Америки".

"Я не разделяю такое мнение. По состоянию на данный момент не думаю, что Китай согласится на передачу вооружений России... Я не вижу никаких признаков, свидетельствующих о том, что даже обсуждаются такие вещи", - сказал Буданов.

На замечание журналистки, что такие предположения можно услышать от американских чиновников, Буданов повторил свою позицию.

"Я руководитель разведки и опираюсь, извините, не на мнения, при всем уважении, отдельных людей, а только на факты. Фактов таких я не вижу", - сказал Буданов.

Глава военной разведки добавил, что в настоящее время Россия получает оружие только от Ирана.

"Если вас интересуют другие страны, как я понимаю по вашему вопросу, фактически почти единственной страной, которая на самом деле передает более-менее серьезные вооружения, является Иран. Это тоже ничего нового я вам не скажу. Была информация, что что-то там шло из Северной Кореи, но у нас нет тому подтверждения, и нет ни одного случая, когда мы бы зафиксировали, что вот какое-то вооружение, пришедшее из Северной Кореи, вот оно вот здесь было использовано, возможно, еще мы этого просто не видели, или оно идет на какие-то другие, как говорится, нужды", - сказал Буданов.

По словам главы ГУР МО, РФ ищет возможности покупать любое оружие, в том числе через третьи страны.

"Ну а, скажем так, другие страны - Россия просто пытается приобрести где угодно. Потому что проблемы у них значительные. Сербия, на которую так все в России надеялись, отказала в передаче вооружений. Есть определенные попытки купить через третьи страны - более-менее масштабно ввезти вооружение. Сейчас пробуют с Мьянмой. Что из этого получится, увидим со временем. Но по факту Россия, в вопросе вооружений ограничена, скажем так, Ираном. По состоянию на данный момент", - сказал Буданов.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс выразил уверенность, что Китай рассматривает возможность предоставления России летального оружия.