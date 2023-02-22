Об этом Буданов рассказал в интервью Forbes Ukraine .

"Победы - это отбрасывание врага с Киевского направления, это действия на Харьковском направлении и возвращение контроля над городом Херсон", - сказал Буданов.

Крупнейшими поражениями руководитель Главного управления разведки назвал оккупацию Крыма и части Луганска и Донецка в 2014 году, прорыв россиян в районе Волновахи на первом этапе войны и поражение в Северодонецке после полномасштабного вторжения РФ.

"Я буду говорить субъективно. Первое наибольшее поражение – временное поражение Украины в районе Северодонецка. Второе – первый период войны, когда была проломлена линия в районе Волновахи. И третье, это будет общий ответ, - это то, что мы допустили в 2014 году временную оккупацию Донецкой и Луганской областей, автономной республики Крым. Вот три самых больших наших поражения, но они все исправлены", - отметил Буданов.