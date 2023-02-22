Буданов назвал три наибольшие победы и поражения Украины в войне с Россией
Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал наибольшими победами Украины во время войны с РФ освобождение от оккупантов Киевской и Харьковской областей и Херсона
Об этом Буданов рассказал в интервью Forbes Ukraine .
"Победы - это отбрасывание врага с Киевского направления, это действия на Харьковском направлении и возвращение контроля над городом Херсон", - сказал Буданов.
Крупнейшими поражениями руководитель Главного управления разведки назвал оккупацию Крыма и части Луганска и Донецка в 2014 году, прорыв россиян в районе Волновахи на первом этапе войны и поражение в Северодонецке после полномасштабного вторжения РФ.
"Я буду говорить субъективно. Первое наибольшее поражение – временное поражение Украины в районе Северодонецка. Второе – первый период войны, когда была проломлена линия в районе Волновахи. И третье, это будет общий ответ, - это то, что мы допустили в 2014 году временную оккупацию Донецкой и Луганской областей, автономной республики Крым. Вот три самых больших наших поражения, но они все исправлены", - отметил Буданов.
- 31 января Кирилл Буданов заявил , что ВСУ в состоянии вернуть оккупированный Россией Крым до лета этого года.
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