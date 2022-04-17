Буданов назвал маловероятным возможное использование Россией ядерного оружия против Украины
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что применение Россией ядерного оружия маловероятно
Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.
"Успокойтесь все, это исключительно угрозы. Если Путин до конца потеряет разум и попытается это сделать, во-первых, даже технически это не так легко сделать. Да, он может пытаться это сделать, однако маловероятно, что он на это пойдет. Это элемент торга, элемент шантажа всего мира, и все это понимают", – отметил Буданов.
- Президент Владимир Зеленский, что все страны должны быть готовы к тому, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие против Украины.
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