Буданов назвал маловероятным возможное использование Россией ядерного оружия против Украины

Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Успокойтесь все, это исключительно угрозы. Если Путин до конца потеряет разум и попытается это сделать, во-первых, даже технически это не так легко сделать. Да, он может пытаться это сделать, однако маловероятно, что он на это пойдет. Это элемент торга, элемент шантажа всего мира, и все это понимают", – отметил Буданов.

Президент Владимир Зеленский, что все страны должны быть готовы к тому, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие против Украины.