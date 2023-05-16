Буданов намекнул на причастность Украины к ликвидации приспешников Кремля и оценил способность РФ противостоять контрнаступлению ВСУ
Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская разведка причастна к подрыву публичных лиц в России и оценил способность врага противостоять контрнаступлению
Об этом он заявил в интервью "Разные люди".
"Мы достали уже многих. Есть такие медийные, публичные случаи, которые становятся "достоянием общественности", как говорится", - подчеркнул военный.
В то же время глава Главного управления разведки предупредил, что отдельные примеры приводить не будет.
"Если вы меня спрашиваете о конкретных личностях, тогда я должен вам ответить, как классически отвечают спецслужбы мира: мы не можем комментировать эту ситуацию, подтвердить или опровергнуть", - добавил Буданов.
Глава ГУР прокомментировал и потенциал противника: "Он совершенно исчерпан".
Однако у российских войск есть потенциал для обороны.
Наступательный потенциал врага абсолютно исчерпан, у них сейчас есть серьезный потенциал для обороны.
"Оборону они построили эшелонированную, правильную, мощную. Но это уже не та российская армия, которая могла проводить серьезные наступательные операции", – рассказал Буданов.
По словам разведчика, группировка врага, которая непосредственно привлечена к проведению военных действий на территории Украины, - примерно 370 тыс. военного компонента, более 20 тыс. войск нацгвардии и примерно 7 тыс. совокупно различных видов военизированных формирований, в том числе ЧВК и добровольцы.
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