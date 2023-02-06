Буданов начал медийную кампанию с целью получить место министра обороны, – политолог Кулик
Политолог Виталий Кулик убежден, что глава ГУР Кирилл Буданов ведет активную медийную кампанию, чтобы занять место главы Министерства обороны Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Сегодня я вижу, как одним из руководителей силового ведомства, была начата медийная кампания, целью которой является занять должность министра обороны Украины. Это очень хорошо видно по его медийной активности. Речь идет о главе ГУР Кирилле Буданове. В подтверждение этого факта есть то, что журналист Ткач сообщил, что именно разведчики слили ему фейковый российский паспорт Лиева", - считает Кулик.
Политолог считает странным, что именно сейчас вытекают многие истории с управлением Министерства обороны.
"Все эти истории накладываются друг на друга и дальше уже оказывается, что якобы люди, связанные с Укрнафтой, были не очень довольны тем активом, контроль над которым осуществляет Министерство обороны Украины. Все эти истории совпадают во времени. У меня лично возникает много вопросов. Потому я это озвучиваю и буду отстаивать", - добавил он.
- 5 февраля украинские СМИ сообщили, что Алексея Резникова в должности министра обороны может заменить руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.
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Сам Резников заявил, что уйдет с поста в случае представления от президента Владимира Зеленского.
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