Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Сегодня я вижу, как одним из руководителей силового ведомства, была начата медийная кампания, целью которой является занять должность министра обороны Украины. Это очень хорошо видно по его медийной активности. Речь идет о главе ГУР Кирилле Буданове. В подтверждение этого факта есть то, что журналист Ткач сообщил, что именно разведчики слили ему фейковый российский паспорт Лиева", - считает Кулик.

Политолог считает странным, что именно сейчас вытекают многие истории с управлением Министерства обороны.

"Все эти истории накладываются друг на друга и дальше уже оказывается, что якобы люди, связанные с Укрнафтой, были не очень довольны тем активом, контроль над которым осуществляет Министерство обороны Украины. Все эти истории совпадают во времени. У меня лично возникает много вопросов. Потому я это озвучиваю и буду отстаивать", - добавил он.