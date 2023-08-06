Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Буданов: Мы снова начнем экспортировать зерно, нравится это России или нет

Буданов: Мы снова начнем экспортировать зерно, нравится это России или нет

6 августа, 2023 воскресенье
09:05
Война с Россией

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит экспорт зерна, несмотря на нежелание России. Определенные меры для этого уже принимаются

Об этом он сказал в интервью болгарскому телеканалу bTV.

Глава ГУР назвал атаки РФ на портовую инфраструктуру и украинские зернохранилища "еще одним свидетельством преступления против человечества".

"Из-за того, что мы сократили экспорт зерна, страдают в основном необеспеченные страны. Страны, непосредственно зависящие, в продовольственном смысле, от Украины. В основном это страны Азии, Африки", - заявил Буданов.

Он уточнил, что определенные шаги по восстановлению объемов экспорта зерновой продукции. В частности, такие мероприятия принимаются в районах, расположенных на побережье моря.

"Что касается зерна, мы снова начнем экспортировать, нравится это России или нет", – констатировал руководитель ГУР.

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения", которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам, направляющимся в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение, что оно снова заработает.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать совет Украина - НАТО из-за кризиса безопасности в Черном море.

О разговоре со Столтенбергом Владимир Зеленский написал в telegram. Зеленский и Столтенберг обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.

25 июля Главное управление разведки обнародовало доклад руководству РФ, где указаны технологии, которые использовали россияне для препятствования экспорту украинского зерна, что свидетельствует о целенаправленном срыве "зернового соглашения".

26 июля министерство обороны Великобритании сообщило , что Россия разместила современный корвет "Сергей Котов" в южной части Черного моря для перехвата торговых судов в море. Он патрулирует маршрут перевозки между Босфором и Одессой.

Позже стало известно, что РФ готовит авиацию и корабли для блокирования районов Черного моря, обнаружения и уничтожения кораблей.

Президент России Владимир Путин сообщил , что РФ после одностороннего выхода из Черноморской зерновой инициативы готова заменить украинское зерно и начать бесплатно поставлять свое в страны Африки.

30 июля Папа Римский Франциск во время воскресной молитвы "Ангел Господень" в Ватикане обратился с призывом к российской стороне возобновить действие Черноморского зернового соглашения, которое позволяло Украине безопасно транспортировать зерно. Впоследствии президент Владимир Зеленский сказал , что считает важным призыв Папы Римского к России.

В воскресенье, 30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

2 августа сообщалось о том, что страны Южной Африки пытаются убедить Россию вернуться к переговорам по соглашению о безопасном экспорте зерна из портов Черного моря, от которого она отказалась в прошлом месяце.

Украина
Россия
журналисты
Болгария
экспорт зерна
ГУР
Кирилл Буданов
Читайте также:
Володимир Огризко
5 августа, 2023 суббота
Огрызко об обсуждении украинской Формулы мира в Саудовской Аравии: Там не будет решений
катер РФ "Суворовец"
4 августа, 2023 пятница
Defense Express о событиях в Новороссийске: Противодиверсионный катер РФ "Суворовец", вероятно, пошел ко дну
2 августа, 2023 среда
"Не лишиться ни от грамма территорий". Тимошенко убеждена, что саммит в Саудовской Аравии поставит точку на двойных стандартах
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.91
    Покупка 36.91
    Продажа 37.62
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
6 августа
10:41
OPINION
Николай Княжицкий
Нужно ли дальше ограничивать выезд мужчин за границу?
10:37
Россияне трижды атаковали Хмельнитчину: ранен мужчина, повреждены дома
10:16
Разведка Британии назвала количество потерь России в Украине среди десантных войск
10:06
OPINION
Алексей Голобуцкий
Безопасных мест на Черном море для судов с трехцветной тряпкой уже не осталось
10:00
Интервью
Мирослав Чех: Существует ли кризис между Украиной на Польшей и о возможных провокациях "пригожинцев"
09:53
"Самое главное, что не прекращается": Буданов оценил контрнаступление ВСУ
09:35
Армия России нанесла ракетные удары по Харькову
09:17
Обновлено
Россия ударила КАБом по центру переливания крови на Харьковщине: 2 человека погибли, 4 ранены
08:50
В Словакии президент позволил девяти гражданам служить в украинской армии
08:30
На монумент "Батькивщина-мать" в Киеве установили трезубец
08:18
OPINION
на фото: Елена Белозерская
Что делать с враждебными пропагандистами?
08:13
Инфографика
Россия потеряла за сутки в Украине еще 590 военных, 5 танков и РСЗО, - Генштаб ВСУ
08:03
OPINION
О перспективах контрнаступления. Крайний срок – ноябрь
07:56
За сутки силы ПВО уничтожили 57 воздушных целей России
07:42
Воздушные силы с начала полномасштабной войны уничтожили более 3,5 тысяч вражеских целей, – командующий Олещук
07:21
Китай тайфун
В Китае в результате стихийных бедствий в июле пострадали 16 млн жителей
06:48
В ISW объяснили, как удары по кораблям РФ влияют на ход украинского контрнаступления
06:28
Масштабный лесной пожар на границе Испании и Франции: эвакуировано более 130 человек
06:14
В Молдове сошли с рельсов шесть вагонов с зерном, которые ехали в Украину
05:00
Россия обстреляла Украину ракетами и "шахедами" Хронология событий: как прошла ночь на 6 августа
00:49
На саммите в Саудовской Аравии договорились, что основой будущего мирного соглашения станет нерушимость границ Украины, - Corriere della Sera
2023, суббота
5 августа
23:45
Чемпион мира отказался продлевать контракт с "Шахтером", - СМИ
23:21
"Продажа органов чистокровных украинцев": Россия запустила новый фейк
22:54
Ветер помешал установить трезубец на монументе "Родина-мать"
22:22
Обновлено
Game4Ukraine: команда Шевченка сыграла вничью против команды Зинченка
22:08
Обновлено
УПЛ: результаты и расписание всех матчей 2-го тура
21:43
Обновлено
В Грузии количество погибших из-за оползня возросло до 17. Среди них журналистка из Украины
21:42
Россия распространяет фейковую украинскую платежку за газ
21:31
Эксклюзив
Если вагнеровцы зайдут на территорию стран НАТО, на Западе будут размышлять над ответом, - Портников
21:27
"Старых форматов больше не будет": Зеленский анонсировал новые чистки государственных институций
21:20
Обновлено
Россия выпустила в направлении Староконстантинова несколько серий ракет, сработала ПВО. Есть прилет на окраине Запорожья
21:16
Правительство обнародовало зарплаты Шмыгаля и его заместителей
21:11
Ирина Геращенко: медики на передовой просят не за себя, а за военных – им нужны дроны, тепловизоры, снаряды
21:07
Эксклюзив
нафта термінал корабель танкер
В Черном море есть десятки российских целей, которые мы можем атаковать, – аналитик InformNapalm Павлушко
20:44
Английский клуб предложил 2 млн евро за футболиста "Зари" Русина
20:30
Эксклюзив
Пентагон
За безопасность Польши отвечают непосредственно США, – польский политик Мирослав Чех
20:10
В течение суток защитники Украины поразили 2 командных пункта и 5 складов боеприпасов россиян, - Генштаб
20:05
OPINION
Делай, что можешь в обстоятельствах, которые есть
19:26
Обновлено
Россияне ударили по Новослободской громаде в Сумской области, погиб человек
19:19
На портале Дия временно не будут работать некоторые услуги. Подробности
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV