Буданов лично убедил 19 россиян сдаться в плен, - боец спецподразделения "Артан"

Об этом рассказал командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр с позывным Лютый в интервью РБК-Украина.

"Во время одного из заданий штурмовая группа противника пыталась без огневого поражения просто покинуть зону действия, потому что поняла, что сопротивляться уже не способна. Тогда как раз с нами присутствовал Кирилл Алексеевич", - сказал Лютый.

По его словам, Буданов в личном разговоре только одними переговорами по рации заставил 19 россиян сдаться в плен.

"Это невероятная сила духа. Все тогда почувствовали такой моральный подъем, когда услышали голос нашего начальника. Ведь большинство тогда не догадывались, что вместе с нами в нашем секторе находится начальник ГУР", – рассказал боец.

Спецоперация ГУР: высадка десанта в Крыму

4 октября ГУР Минобороны Украины заявило , что на временно оккупированной Россией территории Крыма совершили десантную операцию, во время которой был нанесен удар по вражеским силам. После выполнения задания спецназовцы успешно отступили.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что группа спецназовцев, осуществившая десант на временно оккупированную территорию Крыма, после выполнения задачи наносила потери и отступила. Он также добавил, что украинские спецназовцы также понесли определенные утраты.

Также он добавил , что во время операции во временно оккупированном Крыму один из украинских военных попал в российский плен. Буданов в интервью "Украинской правде" тоже подтвердил информацию, что россияне взяли в плен украинского военного.