Буданов и Пышный представили памятную монету от НБУ ко Дню военной разведки

Об этом сообщил Национальный банк Украины.

Новую памятную монету представили глава НБУ Андрей Пышный и начальник Главного управления разведки МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов. Монета посвящена воинам-разведчикам, защищающим национальные интересы Украины.

"Относиться к военной разведке Украины – честь и ответственность. Успехи и достижения разведчиков обычно не общеизвестны, но придет время и украинский народ обязательно узнает неизвестные имена современных Героев. Мы не можем сейчас поблагодарить всех разведчиков поименно, но можем почтить честь военной разведки ", – сказал Андрей Пышный.

Глава ГУР отметил особое значение монеты, которая выходит во время полномасштабной войны.

"Самая большая ценность монеты состоит в том, что она выходит во время полномасштабного вторжения, чем символизирует господство боевого духа над опасностью", – сказал Буданов.

Дизайн монеты создала Татьяна Балута, а скульптором стал Владимир Демьяненко.

На аверсе (лицевая сторона) новой памятной монеты в центре на матовом фоне размещена эмблема Главного управления разведки, а на реверсе (обратная сторона) – по кругу надписи: "Военная разведка Украины" и девиз военных разведчиков на латыни: "Sapiens dominabitur astri ("Мудрый будет господствовать над звездами").

В центре – на фоне поверхности земного шара изображение совы, пронзающей мечом территорию страны-агрессора (на эфесе меча изображен Тризуб – малый Государственный Герб Украины).

Приобрести памятную монету "Военная разведка Украины" можно будет с 6 сентября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

В интернет-магазине будет реализовано 10 тыс. памятных монет. Кроме того, монеты будут постепенно реализовывать и банки-дистрибьюторы (АО АБ "Укргазбанк", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", АО КБ "ПриватБанк").

Фото: Национальный банк Украины

Фото: Национальный банк Украины

Ранее Национальный банк Украины инициировал начало новой волны благотворительной акции "Смелая гривня", действующей с 4 сентября по 30 ноября.

. Памятная монета "Военная разведка Украины" имеет номинал 5 гривен, она изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед", масса - 16,5 г, диаметр - 35,0 мм. Тираж – до 75 000 штук. Группа монеты – рифленая.