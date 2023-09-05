Буданов и Пышный представили памятную монету от НБУ ко Дню военной разведки
Во вторник, 5 сентября, по случаю Дня военной разведки, отмечаемого 7 сентября, НБУ ввел в обращение памятную монету "Военная разведка Украины"
Об этом сообщил Национальный банк Украины.
Новую памятную монету представили глава НБУ Андрей Пышный и начальник Главного управления разведки МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов. Монета посвящена воинам-разведчикам, защищающим национальные интересы Украины.
"Относиться к военной разведке Украины – честь и ответственность. Успехи и достижения разведчиков обычно не общеизвестны, но придет время и украинский народ обязательно узнает неизвестные имена современных Героев. Мы не можем сейчас поблагодарить всех разведчиков поименно, но можем почтить честь военной разведки ", – сказал Андрей Пышный.
Глава ГУР отметил особое значение монеты, которая выходит во время полномасштабной войны.
"Самая большая ценность монеты состоит в том, что она выходит во время полномасштабного вторжения, чем символизирует господство боевого духа над опасностью", – сказал Буданов.
Дизайн монеты создала Татьяна Балута, а скульптором стал Владимир Демьяненко.
На аверсе (лицевая сторона) новой памятной монеты в центре на матовом фоне размещена эмблема Главного управления разведки, а на реверсе (обратная сторона) – по кругу надписи: "Военная разведка Украины" и девиз военных разведчиков на латыни: "Sapiens dominabitur astri ("Мудрый будет господствовать над звездами").
В центре – на фоне поверхности земного шара изображение совы, пронзающей мечом территорию страны-агрессора (на эфесе меча изображен Тризуб – малый Государственный Герб Украины).
Приобрести памятную монету "Военная разведка Украины" можно будет с 6 сентября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.
В интернет-магазине будет реализовано 10 тыс. памятных монет. Кроме того, монеты будут постепенно реализовывать и банки-дистрибьюторы (АО АБ "Укргазбанк", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", АО КБ "ПриватБанк").
Фото: Национальный банк Украины
Фото: Национальный банк УкраиныСправка . Памятная монета "Военная разведка Украины" имеет номинал 5 гривен, она изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед", масса - 16,5 г, диаметр - 35,0 мм. Тираж – до 75 000 штук. Группа монеты – рифленая.
- Ранее Национальный банк Украины инициировал начало новой волны благотворительной акции "Смелая гривня", действующей с 4 сентября по 30 ноября.
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