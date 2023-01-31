Буданов: Должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что ВСУ в состоянии вернуть оккупированный Россией Крым к лету текущего года
Об этом он сказал The Washington Post .
По прогнозам Буданова Россия сосредоточится на оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей. По его мнению, наступление из Беларуси маловероятно, сосредоточение там вражеских войск - это лишь попытка отвлечь и разделить украинские войска.
Буданов также сказал, что "мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой". На вопрос, считает ли он, что деоккупация Крыма может побудить президента России Владимира Путина применить ядерное оружие, Буданов сказал: "Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году и на этом все закончится ".
"Россия - страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к распаду России. И они это очень хорошо знают", - подчеркнул руководитель ГУР МО.
- Ранее Буданов заявлял , что после войны отношения с Россией будут сложными, а Украине следует двигаться к НАТО и ЕС, чтобы обезопасить себя от новой агрессии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.54
-
EUR
Покупка 42.58Продажа 43.54
- Актуальное
- Важное