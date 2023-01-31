Буданов: Должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой

Об этом он сказал The Washington Post .

По прогнозам Буданова Россия сосредоточится на оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей. По его мнению, наступление из Беларуси маловероятно, сосредоточение там вражеских войск - это лишь попытка отвлечь и разделить украинские войска.

Буданов также сказал, что "мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой". На вопрос, считает ли он, что деоккупация Крыма может побудить президента России Владимира Путина применить ядерное оружие, Буданов сказал: "Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году и на этом все закончится ".

"Россия - страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к распаду России. И они это очень хорошо знают", - подчеркнул руководитель ГУР МО.

Ранее Буданов заявлял , что после войны отношения с Россией будут сложными, а Украине следует двигаться к НАТО и ЕС, чтобы обезопасить себя от новой агрессии.

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