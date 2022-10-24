Об этом он сообщил в интервью одному из украинских СМИ.

Буданов отметил, что Россия вынуждена использовать дроны именно из-за нехватки ракет и что по количеству "искандеров" РФ уже давно прошла граница так называемого "неприкосновенного запаса".

"Террор с использованием "шахедов" на самом деле может быть еще долго. А вот с использованием ракет - нет, потому что запасы почти исчерпаны. По "искандерам" - это около 13% осталось, по ракетам типа "Калибр-ПЛ", "Калибр- НК" – это около 43%, по ракетам Х-101 и Х-555 тоже около 45%. Проседать ниже 30% вообще очень опасно, потому что это уже идет неприкосновенный запас", - сказал глава ГУР.

Буданов отметил, что по состоянию на 22 октября оккупанты применили около 330 "шахедов", из которых 222 были сбиты. Но он подчеркнул, что 30% дронов все же доходят до своих целей. По его словам, в настоящее время РФ использует вторую партию дронов, одноразовая партия - около 300 единиц.

Глава ГУР подчеркнул, что все, что делает Россия – это акт терроризма, самая главная цель которого – посеять панику и погрузить Украину в "сплошную тьму и холодную зиму". Он также подчеркнул, что сейчас оккупанты стреляют в основном по гражданским объектам.

"Сейчас по военным они вообще не бьют, а бьют только по гражданским. Это еще раз подтверждает мое утверждение, что Россия является государством-террористом и использует террористические методы для достижения своей цели. Кроме того, даже само название иранского дрона" Shahed-136" – это все туда. Они любят символизм и символ террора используют", - сказал Буданов.

С 13 сентября Воздушные силы ВСУ сбили 273 иранских дрона Shahed-136.

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