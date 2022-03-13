Буда Воробьи, Старые Воробьи и Морозовцы – села Житомирской области попали под авиаудары российских оккупантов

Об этом сообщается на официальной странице Facebook Полиции Житомирской области.



По предварительной информации, за прошедшие сутки 12 марта в территориальные подразделения полиции Житомирской области поступило около 800 сообщений с информацией относительно авиаударов.



Полиция Житомирщины сообщает, что ночью 12 марта поступили сообщения об авиаударах, совершенных по селам Буда Воробьи и Старые Воробьи Малинской общины. В результате взрывов разрушены и повреждены дома. По предварительной информации, пострадавших нет.



Около 4 утра того же дня по селу Морозовцы Коростенского района были нанесены авиаудары, в результате которых разрушены несколько жилых домов. Практически все остальные строения села остались без крыш и окон. Пострадавших нет.



В тот же день жители пгт Червоного Бердичевского района сообщили полиции о том, что на расстоянии около 2 км от крайнего дома поселка обнаружены следы взрыва неизвестного боеприпаса глубиной до 3 м и диаметром до 5 м.

Напомним, что в Житомирской области при обстреле блокпоста погибли пять украинских военных.

В Житомире оккупанты нанесли авиаудар по общежитию, есть пострадавшие.