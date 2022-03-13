Буда Воробьи, Старые Воробьи и Морозовцы – села Житомирской области попали под авиаудары российских оккупантов
Села и города Житомирской области ночью попали под авиаудары российских оккупантов
Об этом сообщается на официальной странице Facebook Полиции Житомирской области.
По предварительной информации, за прошедшие сутки 12 марта в территориальные подразделения полиции Житомирской области поступило около 800 сообщений с информацией относительно авиаударов.
Полиция Житомирщины сообщает, что ночью 12 марта поступили сообщения об авиаударах, совершенных по селам Буда Воробьи и Старые Воробьи Малинской общины. В результате взрывов разрушены и повреждены дома. По предварительной информации, пострадавших нет.
Около 4 утра того же дня по селу Морозовцы Коростенского района были нанесены авиаудары, в результате которых разрушены несколько жилых домов. Практически все остальные строения села остались без крыш и окон. Пострадавших нет.
В тот же день жители пгт Червоного Бердичевского района сообщили полиции о том, что на расстоянии около 2 км от крайнего дома поселка обнаружены следы взрыва неизвестного боеприпаса глубиной до 3 м и диаметром до 5 м.
- Напомним, что в Житомирской области при обстреле блокпоста погибли пять украинских военных.
- В Житомире оккупанты нанесли авиаудар по общежитию, есть пострадавшие.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное