С какой задачей, например, столкнулся бы я?

Я понимаю, что война проиграна. И Украина навсегда уходит от российского влияния. Я не знаю, как и когда война закончится, но понимаю, что это произойдет. Какова моя цель в таком случае? Максимально ослабить Украину и максимально замедлить интеграционные движения Украины в направлении ЕС и НАТО. Уже после войны.

Я понимаю, что Украина — враг навсегда и моя цель сделать врага слабее.

Что может помочь мне в реализации моей стратегии? Я должен использовать слабости врага. Слабости Украины – это коррупция и низкое развитие экономики. Итак, моя цель – разрушить экономические реформы и борьбу с коррупцией. В принципе, это то, чем занимался я последние годы. Дискредитация всех реформ и сотрудничества Украины с западными институтами, как МВФ и Ко.

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Кто мои враги? Люди в Украине, готовые изменять правила игры, делать реформы, менять украинскую экономику. Я не могу всех их убить, хотя бы хотел. Но этот план провалился. Следовательно, я должен держать их как можно дальше от государственной службы, дальше управления государством. Кто мои друзья – коррупционеры и крепкие хозяйственники. И я должен сделать все, чтобы они оставались во главе процессов. Чтобы дискредитировать Украину в глазах мира после войны, когда снова откроется окно возможности на фоне нового отношения к Украине со стороны мира (это моя головная боль — это новый имидж Украины, потому что я до этого годами создавал другой) и убедить гражданское общество, что надежды нет и ничего изменить нельзя.

Кто мои друзья – коррупционеры и крепкие хозяйственники. И я должен сделать все, чтобы они оставались во главе процессов. Чтобы дискредитировать Украину в глазах мира после войны, когда снова откроется окно возможности на фоне нового отношения к Украине со стороны мира

Но как? Я должен сделать все, чтобы качественные люди сами не захотели уходить во власть и политику. Как это сделать? Показать на примере людей, которые уже делали, что это плохая идея. Показать, что положительные изменения очень дорого стоят тем, кто их внедряет.

"Тот кто нам мешает, нам поможет". Советская классика. Какую точно я видел многократно. И думаю, что одним ударом я смогу отвадить качественных людей и дискредитировать антикоррупционную инфраструктуру. Институт, взращенный Западом для борьбы с коррупционерами. И о котором с ненавистью вспоминал даже мой босс Путин. Я заставлю антикоррупционную инфраструктуру атаковать людей, которые делали реформы. И неважно, что я не смогу упрятать их в тюрьму. Мне важно испортить им жизнь. Да, чтобы никто другой и не думал идти после войны во власть.

И важно, чтобы это делали новые антикоррупционные органы.

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Какие ключевые реформы были сделаны? И которые могут быть сделаны. Банковский сектор, газовый рынок, дерегулирование, реформа корпоративного управления, финансовый сектор, таможня и налоговая.

Вы скажете, что это невозможно? Но уже есть дела по Коболеву, Пивоварскому, Смелянскому. Удивится ли теперь кто-нибудь, если придут к Максу Нефедову, Наталье Яресько? Кто там еще имеет репутацию и посвятил несколько лет жизни государственному сектору? Кто делал дерегуляцию? А кто уменьшал налоги? Да, это меняло инвестиционный климат, но каждый раз уменьшало влияние государства. А значит, можно найти повод прийти за вред для бюджета.

Вы скажете, что это невозможно? Но уже есть дела по Коболеву, Пивоварскому, Смелянскому. Удивится ли теперь кто-нибудь, если придут к Максу Нефедову, Наталье Яресько? Кто там еще имеет репутацию и посвятил несколько лет жизни государственному сектору? Кто делал дерегуляцию?

Бинго.

Вызовет ли это критику со стороны гражданского общества? Да, и это здорово. Будут ли недовольны наши западные партнеры Украины? Конечно. И это клево. Потому что именно они, общество и западные партнеры обеспечивали поддержку борьбы с коррупцией. А теперь его не будет. К кому тогда придут в поисках поддержки из антикоррупционных институтов? К тому, кто мне нужен. К моим людям.

Кто такие мои люди? Мои прямые агенты, полезные идиоты, просто коррупционеры.

Как я обеспечу такие решения антикоррупционной инфраструктуры? А это уже мой секрет. Я его вам не скажу. У меня должны быть профессиональные секреты. И я давно играю в эту игру.

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Поэтому я открою бутылку шампанского, когда удастся подписать подозрение Коболеву, и прокуроры это сделают. Неважно, что суд признает это чушью. Первый камень есть. А потом я выпью еще когда придут к Пивоварскому. Это моя личная гордость. Там нет вообще повода, даже минимального коррупционного риска или общественного запроса, но я смог это организовать. И дальше будет. И чем меньше и бессмысленнее повод, тем лучше. Ибо тем качественнее сигнал тем, кто может думать идти во власть. Сигнал должен быть простым "ваша жизнь будет испорчена навсегда".

Нет, во власти должны быть только те люди, которые помогают мне реализовывать план.

Как вам план? Правда, простой и логичный. А значит, может сработать.

Хорошая новость – я не русский шпион.

Плохая новость — у нас до сих пор хватает российских шпионов и агентов влияния. И они трудятся.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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