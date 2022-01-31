Будь я президентом, послал бы все окружение клуба к чертям, - ключевой защитник "Барселоны"
Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, что в должности президента "сине-гранатовых" он бы сделал клуб более современным
Об этом сообщает Marca .
По словам Пике, он бы сделал одно радикальное решение во главе "Барселоны" и разогнал бы все окружение клуба.
"Если честно, я бы сделал клуб более современным, многое изменил бы. Я бы послал к черту все окружение "Барселоны", оно токсично. Послал бы любого, кто чувствует себя частью окружения", - сказал Жерар Пике.
Пост президента "Барселоны" занимает Жоан Лапорта. Он управляет клубом с марта 2021 года. Сейчас испанский топ-клуб находится в очень сложном финансовом положении из-за хаотической стратегии бывшего президента – Жозепа Бартомеу.
В этом сезоне Жерар Пике провел 26 матчей и забил 2 гола. Испанец является лидером обороны "Барселоны" и легендой клуба.
- 26 января стало известно, что испанская "Барселона" планирует провести мощное трансферное окно следующим летом.
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