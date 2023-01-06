Будь я неизвестным темнокожим парнем, возможно чаще бы сталкивался с проявлениями расизма, - нардеп-борец Беленюк

Об этом сообщает "Трибуна".

"Я вижу непосредственно на себе, как меняются украинцы в течение этого времени. Конечно, я не совсем корректный пример, потому что я пока известный человек. Если бы я просто был неизвестным темнокожим парнем, возможно, я бы сталкивался чаще с проявлениями расизма. Но если даже сейчас мы посмотрим этап отбора на Евровидение, увидим, что выиграли TVORCHI. Один из представителей этой группы является нигерийцем. Сейчас люди культурно растут, видя и изучая разные культуры. Конечно, это имеет свой эффект", - сказал Беленюк.

Борец выиграл золото Олимпиады-2020 в категории до 87 кг и серебро Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в весе до 85 кг. Также он является двукратным чемпионом мира и трехкратным победителем ЧЕ.

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Жан Беленюк в ноябре принимал участие в выборах президента Национального олимпийского комитета Украины и проиграл в борьбе за должность действующему министру молодежи и спорту Вадиму Гутцайту.

31-летний спортсмен также входит в партию "Слуга Народа" и является народным депутатом Украины.

21 ноября Жан Беленюк объявил о выходе из НОК из-за избрания в его состав бывших членов ОПЗЖ, Партии регионов и коррупционеров.

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