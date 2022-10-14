"Будь, как Ярослав!": украинский воин за два дня сбил с ПЗРК "игла" четыре крылатых ракеты
Воин Ярослав из зенитной ракетной бригады имени гетмана Филиппа Орлика воздушного командования "Юг" за два дня сбил четыре крылатых ракеты с ПЗРК "игла"
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в телеграмме .
"За два дня массированного ракетного обстрела Украины 10 и 11 октября Ярослав уничтожил четыре крылатых ракеты оккупантов точными выстрелами из ПЗРК "игла", - говорится в сообщении.
Ярослав поделился, что во время запуска всегда испытывает волнение. Однако он отметил, что главное – это результат.
"Ведь несбитая крылатая ракета может натворить беды. Чувство ответственности помогает справиться с тревогой и уверенно, с холодным умом произвести запуск ракеты. Вышел, поймал цель, сопровождал, нажал спуск — ракета вышла. И быстро перезаряжаешь ПЗРК! Отсоединил пусковой его к следующей "трубе" и продолжаю работать по целям”, - сказал Ярослав.
В Воздушных силах отметили, что воина за меткость и профессионализм достойно отметит военное руководство.
"Ярослав – защитник! Будь, как Ярослав!" – написали Воздушные силы ВСУ.
- 10 и 11 октября Украина подверглась массированному ракетному обстрелу. Есть погибшие и раненые.
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